Новые бомбы: США сделали ядерным самолет F-35

США испытывают истребитель F-35 Lightning как носитель бомбы B61-12

В США представлены первые фотографии истребителей F-35A, сбрасывающих в окрестностях авиабазы Эдвардс (штат Калифорния) инертные ядерные бомбы B61-12. Ожидается, что самолеты, способные применять как ядерные, так и обычные боеприпасы пройдут сертификацию в 2023 году. Обретя такую двойную способность, F-35 смогут использовать спецбоеприпас B61-12.

Объединенный программный офис F-35 выпустил серию фотографий, демонстрирующих испытания самолетов, предназначенных для боевого применения как ядерных, так и обычных боеприпасов (DCA, Dual Capable Aircraft). На снимках истребители F-35 сбрасывают инертные ядерные бомбы типа В61-12 (то есть в ходе испытаний активного ядерного взрыва не происходит. Об этом пишет издание The Aviationist.

Ни для кого не секрет, что F-35A Lightning II в варианте CTOL (Convetional Take Off and Landing, то есть со стандартным взлетом и посадкой) будет способен доставлять к объектам поражения как ядерные боеприпасы, так и обычные виды оружия.

Ожидается, что такая двойная способность для F-35 будет предусмотрена соответствующим программным обеспечением в модификации самолета Block 4. Именно она предоставит возможность боевого применения специального боеприпаса B61-12.

Истребители F-35A в варианте DCA по плану должны пройти ядерную сертификацию не ранее января 2023 года. Однако тесты с В61-12 в составе 461-й испытательной эскадрильи (461st FLTS, Flight Test Squadron), которая осуществляет испытания всех вариантов истребителей 5-го поколения F-35 Lightning II на авиабазе Эдвардс, начались для самолетов этого типа уже в 2019 году.

Фотографии, опубликованные Объединенным программным офисом F-35 (ведомство министерства обороны США, отвечающее за разработку и закупку F-35A/B/C), демонстрируют различные этапы испытаний инертных свободнопадающих ядерных бомб В61-12 в период 2019-2020 годов.

Помимо этого, снимки содержат дополнительную информацию о датах проведения испытаний. Первый сброс В61-12 c самолета F-35 AF-1 (пилот Джейсон Шульце) был проведен 27 июня 2019 года. Шестое испытание с этого же самолета (пилот не указан) было проведено 7 ноября 2019 года. Первый тест на отделение В61-12 от самолета AF-6 (второй серийный истребитель F-35, поступивший на оснащение ВВС США), которым управлял майор Крис (Зверь) Тейлор, был проведен 25 ноября 2019 года.

Еще один тест с В61-12 проводился на F-35 AF-01, которым управлял майор Рэйчел (Банши) Винецки 6 февраля 2020 года. Более поздний тест с самолетом AF-6 был осуществлен 2 апреля 2020 года (никакие дополнительные детали о нем пока не могут быть собраны, отмечает The Aviationist).

B61-12 представляют собой последнюю модернизацию по Программе продления жизненного цикла линии ядерных боеприпасов B61. Она уже была тщательно протестирована на самолетах F-15E Strike Eagles из 422-й эскадрильи испытаний и оценки в 2015 году.

Программа продления жизненного цикла (LEP, Life Extension Program) заменит модификации B61-3, -4, -7 и -10 на «12», которые, наряду с специальными боеприпасами B83, станут единственными ядерными бомбами, состоящими на вооружении.

«Ядерная бомба свободного падения B61-12 обеспечивает возможность боевого применения боеприпасов этого типа как авиационными стратегическими ядерными силами (стратегическими бомбардировщиками), так и самолетами тактической авиации, способными доставлять как ядерные боеприпасы, так и конвенциональные средства поражения. Это может оказать существенную поддержку в ходе боевых действий войскам (силам) НАТО», - сказал два года назад директор по средствам доставки в Центре по ядерному оружию ВВС США (AFNWC, Air Force Nuclear Weapons Center) Пол Во.

В тот момент времени в Афганистане на позиции экстремистов была сброшена особо мощная неядерная бомба GBU-43/B MOAB. Massive Ordnance Air Blast можно перевести как «тяжелый боеприпас воздушного взрыва». В свою очередь, весьма распространенный бэкроним (MOAB) звучит как Mother Of All Bombs - «мать всех бомб». Похоже, что американцы после испытаний В61-12 не будут испытывать необходимости в боеприпасах, подобных МОАВ.

Ядерной бомбой B61-12 будут оснащаться самолеты следующих типов: B-2A, B-21, F-15E, F-16C/D, F-16MLU, F-35 и PA-200 (Panavia Tornado).

Программа LEP настолько увеличивает точность попадания B61-12 в объект поражения, что она будет иметь такую же способность по разрушению особо защищенных целей, что и гораздо более мощное оружие, которое она заменяет, отмечает The Aviationist.

С интеграцией B61-12 в систему вооружений ВВС США «культовая роль ядерного истребителя», выполняемая в прошлом F-15E и F-16, передается F-35A. Теперь именно он будет играть эту роль в обеспечении национальной безопасности США.

Другие страны-партнеры Вашингтона планируют передать ядерную роль F-35A, поступающему на вооружение ряда стран НАТО, в обозримом будущем.

Как ранее писала «Газета.Ru», испытания модернизированной ядерной авиабомбы В61-12 без боезаряда начались еще в 2015 году на полигоне в Неваде. В открытых источниках отмечалось, что особенность новой авиабомбы - в хвостовом оперении: оно делает бомбу управляемой и более точной. Таким образом, нет необходимости точного пролета над целью и сброса бомбы с парашютом. Можно просто сбрасывать ее с летящего на большой высоте самолета, после чего боеприпас автономно планирует в сторону цели многие километры, в случае необходимости - подруливая.

«Сама по себе бомба B61 - ядерный боеприпас разработки 1960-х годов. Несмотря на свой значительный возраст, бомба и сегодня является основным оружием авиационных стратегических ядерных сил США»,

- пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

За последние несколько десятилетий боеприпас модернизировался 12 раз - как раз последняя модификация этой бомбы получила наименование В61-12, напомнил эксперт.

По его словам, принципиальные отличия ядерной бомбы типа В61-12 от всех предыдущих модификаций заключаются в том, что если раньше бомбы В61 были авиационными боеприпасами свободного падения, то очередная модернизация этого боеприпаса превратила его в управляемое высокоточное оружие.

«Теперь бомба В61-12 состоит из двух частей - собственно ядерного боеприпаса и комплекта оборудования на основе технологии GPS, преобразующего свободнопадающую бомбу во всепогодный корректируемый боеприпас (Joint Direct Attack Munition, JDAM)», - полагает Макиенко.

JDAM, напоминает специалист, представляет собой сочетание хвостового блока с управляемым оперением, позволяющим бомбе осуществлять в процессе наведения необходимые маневры, и компьютера с навигационным оборудованием.

Бомбы, оборудованные комплектом JDAM, направляются к цели интегрированной инерциальной системой наведения в паре с GPS-приемником улучшенной точности, обеспечивая им дальность действия до 30 км от точки сброса. Величина квадратичного вероятного отклонения при этом находится в пределах 10 м.

«То есть, по большому счету, этот комплект преобразует обычную ядерную бомбу В61 в высокоточный боеприпас», - полагает Константин Макиенко.

По мнению американских военных, новая управляемая авиационная бомба В61-12 в полном объеме соответствует их представлениям о ядерном боеприпасе пониженной мощности, который, как полагают некоторые аналитики, вряд ли будет превышать 5 килотонн в тротиловом эквиваленте.

Однако в сочетании с высокой точностью наведения это сделает бомбу В61-12 очень грозным оружием. В первую очередь, предполагают специалисты, такой боеприпас будет применяться против заглубленных и подземных пунктов высшего военного и государственного управления вероятных противников США.

Михаил Ходаренок