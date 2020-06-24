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Star (Турция): Киргизия ратифицировала протокол о российской авиабазе

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Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии
Военнослужащие российской армии во время тактических учений "Рубеж-201" в городе Балыкчы в Киргизии.
Источник изображения: © РИА Новости, Михаил Воскресенский

Согласно заявлению аппарата президента Сооронбая Жээнбекова, главой государства подписан закон «О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе и условиях пребывания российской военной базы на территории Киргизии». Что это значит, попыталось разобраться турецкой издание.

Сообщается, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков одобрил протокол, предусматривающий увеличение стоимости аренды земли под российскую авиабазу в стране, реконструкцию взлетно-посадочной полосы и размещение беспилотных летательных аппаратов.

Согласно заявлению отдела информационной политики аппарата президента Киргизии, Жээнбеков подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений и дополнений в Соглашение о статусе и условиях пребывания объединенной российской военной базы на территории Киргизии".

Этим протоколом Россия признала, что фактически используемая ею площадь превысила размер арендуемой площади.

В протоколе отмечается, что в соответствии с соглашением, заключенным между двумя странами 20 сентября 2012 года, площадь земельных участков, арендуемых российской стороной, составляла 866,2 гектара. По итогам инвентаризации фактически используемая Россией площадь составила 924,52 гектара, что на 58,32 гектара больше, чем указано в соглашении от 2012 года между двумя странами.

После вступления протокола в силу стороны организуют работу по возмещению Киргизии суммы арендной платы за фактически используемые Россией площади земельных участков начиная с 20 сентября 2012 года.

Кроме того, планируется реконструкция российской стороной взлетно-посадочной полосы, которую Россия и Киргизия будут использовать совместно, а также размещение на этой базе БПЛА.

Утверждается, что стоимость аренды базы увеличилась примерно на 300 тысяч долларов и составила в общей сложности 4,8 миллиона долларов в год.

В 2012 году Киргизия продлила срок действия российской военной авиабазы до 2032 года.

Российское военное присутствие в стране

В октябре 2003 года Россия открыла базу в городе Кант, расположенном в 20 километрах от киргизской столицы Бишкек, в качестве авиационного подразделения в рамках Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона Организации Договора о коллективной безопасности.

На авиабазе служат около тысячи военнослужащих и находятся самолеты Су-25, вертолеты Ми-8.

Наряду с авиабазой в Киргизии действуют другие российские объекты: испытательная база на озере Иссык-Куль, узел связи военно-морских сил в Чуйской области, а также радиосейсмическая лаборатория в Джалал-Абадской области.

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Киргизия
Россия
Турция
Продукция
Ми-8
Су-25
Компании
ОДКБ
Проекты
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