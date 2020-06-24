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Военное обозрение

Истребители Rafale не помогут Индии в случае противостояния с Китаем в воздухе

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Источник изображения: topwar.ru

После пограничного конфликта между индийскими и китайскими военными в долине Галван Индия большие надежды возлагает на французские истребители Rafale. До 2025 года в составе индийских ВВС должны появиться 36 таких боевых самолётов с вооружением в виде управляемых ракет класса «воздух-воздух» Meteor и крылатых ракет SCALP. В Индии считают, что появление этих истребителей с названными средствами поражения поможет эффективно противостоять Китаю.

На самом деле, французские истребители, относящиеся к поколению 4++, не смогут помочь Индии, если конфликт перерастёт из «каменно-палочного» в по-настоящему боевое противостояние, включая противостояние в воздухе. Такое противостояние, естественно, не входит в круг интересов ни Индии, ни Китая, однако на планете есть силы, для которых настоящей мечтой является столкнуть лбами этих двух гигантов.

Один из важных вопросов применительно к закупке истребителей Rafale Индией состоит в их стоимости. Как уже отмечало «Военное обозрение», открытые индийские источники называли невероятную цену – каждый «Рафаль» обходится бюджету Индии дороже 200 млн долларов США! Это в два с лишним раза дороже американского истребителя пятого поколения F-35 и примерно втрое выше той суммы, по которой J-20 закупает для своих ВВС Китай. Другими словами, на 36 истребителей Rafale французского производства, которые появятся в ВВС Индии, Китай может ответить втрое большим числом своих истребителей пятого поколения J-20 - за те же деньги. Даже если в чём-то характеристики китайского боевого самолёта и отстают от французского 4++, то, что называется, способны «задавить количеством».

Но Китай как горячие пирожки закупает для своих ВВС и другие истребители. Один из таких – J-16. В самом Китае его считают аналогом российского Су-35. Если сравнивать его характеристики с характеристиками французского «Рафаля», то производимый во Франции самолёт точно не назвать имеющим преимущество. Например, максимальная скорость Rafale – около 1,8 Маха, а J-16 – 2,2 Маха. Практический потолок Rafale примерно на 3,8 км ниже, чем у того же J-16. Даже по тяге двигателей китайский «Су-35» превосходит французский боевой самолёт.

Это к тому, что даже если Индия бросит к границам Китая все те «Рафали», которые ею законтрактованы, то никакой маленькой и победоносной для неё войны не случится. Пока перевес в техническом авиаоснащении всё же на стороне Китая. Потому 100-процентно лучше обсуждать сложные вопросы за столом переговоров, чтобы не дать третьим силам воспользоваться ситуацией для подливания масла в огонь.

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Страны
Индия
Китай
Россия
США
Франция
Продукция
F-35
J-20
Rafale
SCALP
Су-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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