Войти
WarSpot

«Убийство» АК-103: снова мимо

672
0
0
Источник изображения: warspot.ru

АК-103 уже во второй раз пытаются уничтожить, но и на этот раз «убийц» постигло разочарование. Вчера, 22 июня, проект «Разрушители оружия» на официальном YouTube-канале концерна «Калашников» выпустили видео со своей неудачей.

В ходе первого испытания АК-103 выдержал 1400 выстрелов с остановками на перезарядку, после чего у организаторов «убийства» закончились патроны. На этот раз было заготовлено 2800 патронов, но автомат не сумел их израсходовать, хоть и не поломался. Что же произошло – смотрим на видео:

Краш-тест АК-103. Попытка №2

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АК-103
Компании
Концерн Калашников
Похожие новости
09.10.2009
Новости "Интерполитех-2009". Оружие "Ижмаша" на страже безопасности России
27.11.2008
Медведев и Чавес обсудят ВТС, космос и мирный атом
25.07.2008
Венесуэла купит у России танки, самолеты и средства ПВО - эксперт
21.02.2008
Оружейный десант в Дели
28.08.2007
Уго Чавес надеется закупить в России 5 тысяч винтовок Драгунова
21.11.2006
Все закупленные у России автоматы Калашникова поступили на вооружение армии Венесуэлы – У.Чавес
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США