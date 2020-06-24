«Убийство» АК-103: снова мимо

АК-103 уже во второй раз пытаются уничтожить, но и на этот раз «убийц» постигло разочарование. Вчера, 22 июня, проект «Разрушители оружия» на официальном YouTube-канале концерна «Калашников» выпустили видео со своей неудачей.

В ходе первого испытания АК-103 выдержал 1400 выстрелов с остановками на перезарядку, после чего у организаторов «убийства» закончились патроны. На этот раз было заготовлено 2800 патронов, но автомат не сумел их израсходовать, хоть и не поломался. Что же произошло – смотрим на видео:

Краш-тест АК-103. Попытка №2