Будет прием: Москва ждет зарубежных гостей на парад Победы

Кремль назвал состав зарубежных гостей на параде Победы 24 июня

В Кремле огласили список мировых лидеров, которые собираются приехать в Москву на парад Победы. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин 24 июня даст прием для приглашенных глав государств и правительств. Некоторые страны на параде Победы будут представлены послами.

В Москву на парад Победы приедут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Боснии и Герцеговины, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Сербии, Южной Осетии и Абхазии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, торжество также посетят председатель исполкома СНГ Сергей Лебедев, глава ЕЭК Михаил Мясникович, генсек ОДКБ Станислав Зась.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что не поехал бы на парад в Москву, даже если бы его пригласили российские власти. Вместе с тем он отметил, что официального приглашения от России не было. Дмитрий Песков объяснил, что украинского лидера не пригласили на парад, поскольку Украина де-факто не является членом СНГ и ни разу не демонстрировала желание разделить радость от праздника.

Президент России Владимир Путин даст прием для приглашенных на парад Победы 24 июня глав государств и правительств, сообщил Дмитрий Песков. Он обратил внимание, что на полях таких мероприятий, как правило, происходят отдельные контакты.

Многие страны на параде Победы 24 июня будут представлены не первыми лицами, а послами.

В частности, на торжестве будут присутствовать французский диппредставитель в России Пьер Леви и посол Германии Геза Андреас фон Гайр.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, американскую делегацию на параде Победы в Москве, скорее всего, возглавит посол США в РФ Джон Салливан. При этом Рябков уточнил, что Москва не получила от Вашингтона подтверждение о направлении американской делегации на торжество. «Соответственно, исходим из того, что [делегация США будет представлена] на уровне главы дипмиссии», - сказал он.

В российском МИД сообщили, что 24 июня в Москву приедет глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой, который представит свою страну на параде в честь 75-летия Победы на Красной площади. Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет с ним переговоры.

Глава российского внешнеполитического ведомства ранее заявил, что РФ признательна Китаю и Индии за направление воинских подразделений для участия в параде Победы.

"Мы проводим переговоры накануне Парада Победы в Москве, который в этом году состоится 24 июня. Ровно в этот день, 24 июня, 75 лет назад состоялся парад Победы, сразу же по достижению триумфа во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. И тогда по Красной площади прошли те, кто нанес сокрушительный удар по гитлеровской военной машине. И, пользуясь случаем, искренне признателен нашим друзьям из Индии и Китая за направление воинских подразделений для участия в параде. Это наглядное подтверждение общей истории, которая связывает наши народы", - сказал российский министр перед началом встречи.

Парад Победы в России традиционно проводится 9 мая, но в этом году его пришлось перенести на 24 июня из-за пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение отдал Владимир Путин.

«Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей, когда по Красной площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», - заявил Путин в ходе совещания с министром обороны Сергеем Шойгу.

Президент поручил главе Минобороны исключить любые риски для здоровья участников и обеспечить самые строгие требования к безопасности при подготовке и проведении парада.

Путин принял решение о переносе торжества на конец июня в связи с тем, что после прохождения пика распространения коронавируса ситуация в большинстве регионов России и в самих Вооруженных силах остается стабильной.

Дмитрий Песков пояснил, что глава государства решил провести Парад Победы 24 июня, основываясь на научных выводах и глубоких эпидемиологических исследованиях.

Официальный представитель Кремля указал на то, что наметилась устойчивая динамика к ежедневному сокращению количества вновь выявленных инфицированных людей.

Лидия Мисник