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Российская газета

Кто больше: "Армату" сравнили с другими современными танками

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Источник изображения: rg.ru

Новейший российский танк Т-14, созданный на тяжелой унифицированной платформе "Армата", заметно крупнее уже находящихся на вооружении отечественных Т-72Б3, Т-80У и Т-90А.

Габариты этой техники могли оценить посетители Международных военно-технических форумов "Армия".

Дело в том, что ранее отечественные танки отличались плотной внутренней компоновкой. На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа. Как известно, на "Армате" механик-водитель, наводчик-оператор и командир, находятся в передней части корпуса, в высокозащищенном отделении, которое еще именуют "капсулой". Бойцы получили удобные регулируемые кресла, кондиционер. То есть, сделано все, чтобы условия для экипажа были значительно улучшены.

Также основательно усилена защита танка, в том числе от заложенных мин и фугасов. Изоляция снарядов значительно повышает шансы на выживание людей при поражении боеукладки.

Если сравнивать размеры с "четырнадцатого" с зарубежными танками, то можно увидеть, что китайский Тип 99, по сути, является развитием советских танков второго послевоенного поколения. Ни для кого не является секретом, что в нем применены элементы ходовой части, пушки, автомата заряжания нижнетагильского Т-72. Украинский "Оплот", несмотря на модный "обвес", лишь значительно усовершенствованный вариант Т-80УД, созданный еще в 80-е годы.

М1А2 Abrams и Leopard 2 в боковых проекциях не сильно меньше "Арматы", причем они значительно тяжелее, мобильность у них хуже, при этом практически исчерпаны резервы по эффективной модернизации.


Алексей Брусилов, Алексей Моисеев

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Армата
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Т-80
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Т-84 Оплот
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