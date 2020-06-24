Кто больше: "Армату" сравнили с другими современными танками

Новейший российский танк Т-14, созданный на тяжелой унифицированной платформе "Армата", заметно крупнее уже находящихся на вооружении отечественных Т-72Б3, Т-80У и Т-90А.

Size comparison: T-14 Armata to M1A1, Leopard 2, Oplot and Type 99.

/1 pic.twitter.com/DVcGd7Cylv — Mike Mihajlovic (@MihajlovicMike) June 22, 2020

Габариты этой техники могли оценить посетители Международных военно-технических форумов "Армия".

Дело в том, что ранее отечественные танки отличались плотной внутренней компоновкой. На Т-14 применены совсем другие принципы размещения экипажа. Как известно, на "Армате" механик-водитель, наводчик-оператор и командир, находятся в передней части корпуса, в высокозащищенном отделении, которое еще именуют "капсулой". Бойцы получили удобные регулируемые кресла, кондиционер. То есть, сделано все, чтобы условия для экипажа были значительно улучшены.

Также основательно усилена защита танка, в том числе от заложенных мин и фугасов. Изоляция снарядов значительно повышает шансы на выживание людей при поражении боеукладки.

Если сравнивать размеры с "четырнадцатого" с зарубежными танками, то можно увидеть, что китайский Тип 99, по сути, является развитием советских танков второго послевоенного поколения. Ни для кого не является секретом, что в нем применены элементы ходовой части, пушки, автомата заряжания нижнетагильского Т-72. Украинский "Оплот", несмотря на модный "обвес", лишь значительно усовершенствованный вариант Т-80УД, созданный еще в 80-е годы.

М1А2 Abrams и Leopard 2 в боковых проекциях не сильно меньше "Арматы", причем они значительно тяжелее, мобильность у них хуже, при этом практически исчерпаны резервы по эффективной модернизации.

Алексей Брусилов, Алексей Моисеев