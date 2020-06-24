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Российская газета

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" выполнила погружение на 190 метров

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Новая дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский", построенная в прошлом году в Петербурге для Тихоокеанского флота, выполнила глубоководное погружение в морском полигоне Балтийского флота.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, экипаж подлодки отрабатывал плановую курсовую задачу Л-3. В том числе в рамках проведения корабельного учения - погружения на различные глубины, до 190 метров.

Для мелководной Балтики это очень большая глубина, но для субмарин этого типа - не предельная: они способны погружаться на 300 метров. Оптимальной глубиной для них считается 240 метров.

В ходе погружения экипаж "Петропавловска-Камчатского" проверил работу всех систем и механизмов и отработал алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Учение подводной лодки в море обеспечивали малый противолодочный корабль "Алексин", базовый тральщик "Леонид Соболев", спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы, морская авиация Балтийского флота.

Справка "РГ"

Б-274 "Петропавловск-Камчатский" - российская дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 "Варшавянка". Одни из самых малошумных субмарин мира предназначены для борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, постановки минных заграждений, ведения разведки. Эта серия существенно отличается от прежних "Варшавянок" - обновленный инерциальный навигационный комплекс, БИУС новейшего образца и современное ракетно-торпедное вооружение.


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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