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Новейшие Ми-35 поступили на вооружение армии Казахстана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Авиабаза ВВС Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения получила четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

Вертолеты поставлены в рамках договора между Минобороны Казахстана и российской экспортной госорганизацией «Рособоронэкспорт», отметили в пресс-службе.

Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов, добавили в ведомстве.

Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.

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Казахстан
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Ми-35
Ми-35М
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