Новейшие Ми-35 поступили на вооружение армии Казахстана

Авиабаза ВВС Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения получила четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М, сообщила во вторник пресс-служба Минобороны республики.

Вертолеты поставлены в рамках договора между Минобороны Казахстана и российской экспортной госорганизацией «Рособоронэкспорт», отметили в пресс-службе.

Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов, добавили в ведомстве.

Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.