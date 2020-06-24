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Военно-промышленный курьер

«Петропавловск-Камчатский» осмотрелся на дне Балтики

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Источник изображения: vpk-news.ru

Экипаж подводной лодки выполнил успешное погружение на глубину 190 метров в одном из морских полигонов Балтийского флота.

Глубоководное погружение дизель-электрическая подлодка «Петропавловск-Камчатский» совершила в рамках отработки плановой курсовой задачи. В выполнении ее участвовали также малый противолодочный корабль «Алексин», тральщик «Леонид Соболев», спасательные и буксирные суда Балтийской военно-морской базы, морская авиация БФ.

В рамках учений подводники отрабатывали задачи на разных глубинах, с максимальным погружением на 190 метров. В ходе погружений экипаж проверил работу всех систем и механизмов субмарины, отработал алгоритм действий при управлении на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Завершив подводную часть учений, «Петропавловск-Камчатский» вернулся в надводное положение и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки сил флота, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Б-274 «Петропавловск-Камчатский» – подлодка проекта 636.3 «Варшавянка». Серия 636.3 существенно отличается от прежних «Варшавянок». Одно из главных достоинств этих субмарин – низкий уровень шумности.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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Страны
Польша
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
852
877 Палтус
БФ
Военные учения
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