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ЦАМТО

Замминистры обороны России и Индии обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества

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Иллюстрация на тему российско-индийских отношений.

ЦАМТО, 23 июня. Сегодня, 23 июня, состоялась встреча замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с секретарем обороны (первым заместителем министра обороны Республики Индия) Аджай Кумаром.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
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