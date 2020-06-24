Замминистры обороны России и Индии обсудили вопросы двустороннего военно-технического сотрудничества

ЦАМТО, 23 июня. Сегодня, 23 июня, состоялась встреча замминистра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с секретарем обороны (первым заместителем министра обороны Республики Индия) Аджай Кумаром.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнерства.

Встреча прошла в теплой и дружественной атмосфере, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.