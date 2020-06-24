Замминистра обороны России обсудил сотрудничество с главой военного ведомства Индонезии

ЦАМТО, 23 июня. Замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин 23 июня провел встречу с министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление двустороннего взаимодействия в оборонной сфере.

Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке.

Справочно. Министр обороны Индонезии будет присутствовать в качестве почетного гостя в торжественных мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.