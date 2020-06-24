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Российская газета

Сербия получит российские танки Т-72Б3

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Источник изображения: rg.ru

До конца года Сербия в рамках военно-технической помощи ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3.

- До конца года мы ожидаем первую партию танков. Всего в рамках дотации Россия передаст 30 танков Т-72Б3 и 30 модернизированных бронемашин БРДМ-2. Очень скоро мы ожидаем поставку 11 уже подготовленных танков, - сообщил РИА Новости посол Сербии в Москве Мирослав Лазански.

Соглашение о военно-технической помощи между Россией и Сербией было заключено в 2016 году. По нему, помимо танков и бронемашин, Белграду передавались шесть истребителей МиГ-29. Самолеты были поставлены в Сербию в 2017 году, церемония передачи авиатехники состоялась 20 октября, в годовщину освобождения Белграда советскими войсками от немцев.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сербия
Продукция
БРДМ-2
МиГ-29
Т-72
Т-72Б
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