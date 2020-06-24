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Деловая газета "Взгляд"

Болтон заявил о планах Шойгу подключить другие страны к ДРСМД

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Министр обороны России Сергей Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу.
Источник изображения: Евгений Биятов/РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу выступал за подключение других государств к договору о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон в своей книге воспоминаний «Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома».

"Он (Шойгу) пошел дальше и сказал, что при текущих обстоятельствах разумный человек видел, что ситуация в рамках ДРСМД была нереалистичной из-за Китая и изменений технологий с ДРСМД 1987 года… Шойгу добавил, что уже прошло много времени с подписания и вызов заключался в том, что технологии были в руках стран, которым не следовало бы их иметь. Я помню, как он заключил, что согласен, что эффективность договора устарела", – пишет Болтон, передает РИА "Новости".

По его словам, глава Минобороны России склонялся к тому, чтобы переписать договор и подключить к нему другие страны, так как считал, что односторонний выход из него будет выгоден только "нашим общим врагам".

Кроме того, пишет Болтон, Москва не отвергла идею рассмотрения модели Договора о сокращении стратегических наступательных потенциалов (СНП) 2002 года, которую он предлагал взамен СНВ-3.

"Я снова акцентировал внимание на формате Московского договора 2002 года, который был проще, яснее и хорошо работал. (Николай) Патрушев не отверг идею. Вместо этого, он отметил, что договор 2002 года был более сложный, чем казалось, потому что основывался на положениях о верификации из СНВ-2, что было не вполне правдой, но я не стал тратить время на возвращение к этому", – пишет он.

По словам Болтона, он озвучивал эту идею и президенту России Владимиру Путину, однако о реакции российского лидера он не упоминает.

Договор о СНП действовал с 2003 по 2011 год, когда в силу вступил СНВ-3. Договор ограничивал количество ядерных боеголовок на боевом дежурстве числом от 1700 до 2200, в то время как СНВ-3 предусматривает лимит в 1550 штук.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил действие после одностороннего выхода Вашингтона из соглашения 2 августа 2019 года. Кроме того, США вышли из Договора по открытому небу, готовятся к выходу из ДСНВ, а также не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

При этом СМИ писали, что власти США обсуждают возможность проведения первого с 1992 года ядерного испытания.


Алина Назарова

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Путин Владимир
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СНВ-3
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