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Деловая газета "Взгляд"

ВДВ получат роботов-разведчиков

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Военнослужащие Воздушно-десантных войск. Архивное фото
Военнослужащие Воздушно-десантных войск. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Воздушно-десантные войска (ВДВ) до конца 2020 года получат первую партию комплектов роботизированной системы мониторинга 1К144 «Сектант», они поступят в соединения в Улан-Удэ и Уссурийске, сообщает Минобороны.

"В соответствии с государственной программой вооружения до конца 2020 года в соединения Воздушно-десантных войск поступит около 10 комплектов роботизированной малогабаритной системы мониторинга 1К144 "Сектант", – передает РИА "Новости" сообщение ведомства.

Первые комплексы в 2020 году поступят в десантно-штурмовые соединения Улан-Удэ и Уссурийска.

"Комплекс мультимониторинга 1К144 – современное поколение разведывательно-сигнализационных систем, который способен определить количество техники и ее тип (включая низколетящие вертолеты), число движущихся людей, характеризуя, вооружен человек или нет, а также выдать координаты и направление движения объектов", – говорится в сообщении.

Комплекс оснащен разными типами датчиков: сейсмических, магнитометрических и устройств инфракрасного диапазона. Информация, собираемая датчиками, обобщается и передается на портативный пульт оператора или на автоматизированное рабочее место.

"Размер комплекса не превышает 20 сантиметров, вес в зависимости от комплектации составляет от 150 до 600 грамм. Устройство устанавливается под землей. Зона передачи данных до 15 километров, срок непрерывной работы – до 30 дней. Комплекс способен работать при разрыве снаряда на расстоянии пяти метров", – сообщили в военном ведомстве.

Еще в 2014 году СМИ сообщали, что у сухопутных войск России появится малогабаритная роботизированная система мониторинга 1К144 – по сути это миниатюрные подземные роботы-разведчики, которые должны передавать информацию о войсках и боевой технике противника.


Сергей Гурьянов

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