Болтон: Трамп считал миссию США в Афганистане проваленной

Президент США Дональд Трамп был уверен, что американские военные терпят поражение в Афганистане и странах Ближнего Востока и требовал вывести оттуда войска, пишет бывший советник американского лидера Джон Болтон в своих мемуарах.

Так, в книге экс-советник описывает одно из совещаний, в котором принимали участие Трамп и члены его администрации, включая Джеймса Мэттиса, занимавшего пост министра обороны до 1 января 2019 года. Президент поинтересовался у министра, как он понимает победу в Афганистане. Тот ответил, что это отсутствие атак на военных США, и предложил формулировку "закончить войну", а не "вывести войска".

"Я дал вам то, что вы просили. Неограниченные полномочия, никаких запретов. Вы проигрываете. Вам надирают зад. Вы провалились", – ответил на это Трамп, как пишет Болтон, передает РИА "Новости".

Когда Мэттис спросил, можно ли отложить вывод войск, чтобы сохранить жизни военных и дипломатов, Трамп сказал: "Мы не можем этого себе позволить. Мы провалились. Если бы все пошло по-другому, я бы этого не сделал".

При этом президент отметил, что речь идет также о Сирии, Ираке и Йемене, где уже несколько лет присутствуют американские военные в соответствии с объявленной задачей по борьбе с терроризмом.

Напомним, в конце февраля Соединенные Штаты заключили мир с запрещенной в России террористической организацией "Талибан", пообещав снять санкции с членов этого движения. В начале марта США объявили о начале вывода войск из Афганистана. Однако уже в конце мая Трамп заявил, что конкретных сроков вывода войск из Афганистана нет, это произойдет "тогда, когда понадобится".

Кроме того, Блотон пишет, что в разговоре с ним весной 2018 года Трамп сообщил, что его советники делятся на два лагеря: те, кто хочет, чтобы военные США остались в Сирии навсегда, и те, кто хочет, чтобы они остались "на время". "Я вообще не хочу оставаться. Я не люблю курдов. Они бежали от иракцев, они бежали от турок, единственная ситуация, когда они не убегают, это когда мы бомбим (самолетами) F-18 все вокруг них", – цитирует президента Болтон.

Как вспоминает экс-советник, Трамп подтвердил в разговоре с ним, что хочет "выбраться из этих ужасных войн" на Ближнем Востоке. "Мы уничтожаем ИГ* ради стран, которые являются нашими врагами", – вспоминает Болтон слова президента США, добавляя от себя, что под "врагами" он понял Россию, Иран и официальные власти Сирии.

Напомним, во вторник в свет вышла книга воспоминаний бывшего советника президента США по национальной безопасности Болтона, в которой он описывает свою работу в Белом доме в 2018-2019 годах. "Набор лжи и раскрученной полуправды". Такими словами госсекретарь США Майк Помпео оценил книгу Болтона. В Белом доме уверены, что бывший советник по нацбезопасности был изгнан за крайнюю агрессивность и теперь мстит президенту США.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что именно и как извратил Болтон в своем описании деятельности Дональда Трампа.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Алина Назарова