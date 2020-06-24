Войти
Деловая газета "Взгляд"

«Туполев» рассказал о разработке беспилотников для ВС

455
0
0
Туполев на Армия-2017
Стенд компании «Туполев» на Международном военно-техническом форуме «Армия-2017».
Источник изображения: http://tupolev.ru/

Разработчик стратегических бомбардировщиков компания «Туполев» работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил, говорится в годовом отчете предприятия.

"Сегодня в Обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой, как пилотируемой, так и беспилотной", – цитирует РИА "Новости" отчет компании.

В документе отмечается, что в перечень инновационных проектов компании включено создание авиационного комплекса дальней авиации (Ту-160М2), перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а также сверхзвукового делового самолета.

Данные о реализации проекта ПАК ДА и Ту-160М2 содержат сведения, составляющие государственную тайну, поэтому конкретные сроки и подробные данные не раскрываются.

Отметим, что помимо "Туполева", беспилотники для ВС создают многие компании оборонно-промышленного комплекса России. В частности, уже проходит летные испытания беспилотный летательный аппарат "Охотник" компании "Сухой". Кроме того, о планах создавать дроны сообщала корпорация "МиГ", но пока без какой-либо конкретики.

Кроме того, есть еще ряд предприятий, которые разрабатывают и производят беспилотные летательные аппараты в интересах российского военного ведомства и на экспорт.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Охотник-У
Ту-160
Компании
МиГ РСК
Сухой ПАО
Туполев
Проекты
БПЛА
ПАК ДА
Похожие новости
04.06.2020
Производитель стратегических бомбардировщиков "Туполев" сменит гендиректора
20.03.2019
Самолет в светлое будущее
27.08.2018
Чем запомнится "Армия-2018". Итоги крупнейшего оружейного форума
09.06.2016
Переворот в "Туполеве": Юрий Слюсарь "ссылает" Николая Савицких в Казань?
06.05.2013
МиГ-31: реальность и перспективы Возобновить производство, модернизировать или создавать новый истребитель-перехватчик
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США