«Туполев» рассказал о разработке беспилотников для ВС

Разработчик стратегических бомбардировщиков компания «Туполев» работает над созданием беспилотных летательных аппаратов для Вооруженных сил, говорится в годовом отчете предприятия.

"Сегодня в Обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой, как пилотируемой, так и беспилотной", – цитирует РИА "Новости" отчет компании.

В документе отмечается, что в перечень инновационных проектов компании включено создание авиационного комплекса дальней авиации (Ту-160М2), перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а также сверхзвукового делового самолета.

Данные о реализации проекта ПАК ДА и Ту-160М2 содержат сведения, составляющие государственную тайну, поэтому конкретные сроки и подробные данные не раскрываются.

Отметим, что помимо "Туполева", беспилотники для ВС создают многие компании оборонно-промышленного комплекса России. В частности, уже проходит летные испытания беспилотный летательный аппарат "Охотник" компании "Сухой". Кроме того, о планах создавать дроны сообщала корпорация "МиГ", но пока без какой-либо конкретики.

Кроме того, есть еще ряд предприятий, которые разрабатывают и производят беспилотные летательные аппараты в интересах российского военного ведомства и на экспорт.