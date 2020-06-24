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Военно-промышленный курьер

Курганмашзавод представит БМП «Курганец-25» с обновленным боевым модулем на Параде Победы

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Источник изображения: vpk-news.ru

В юбилейном Параде Победы на Красной Площади в Москве примет участие военная техника ПАО «Курганмашзавод» (входит в НПО «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех), сообщила пресс-служба предприятия.

В составе механизированной колонны пройдут новые образцы боевых машин – БМП на базе средней унифицированной гусеничной платформы «Курганец-25» с боевым модулем «Эпоха», БМП-3 «Деривация ПВО», а также стоящие на вооружении Российской Армии боевые машины пехоты БМП-3, десантная техника – боевые машины десанта БМД-4М, бронетранспортеры БТР-МДМ. Всего Курганмашзавод представит на параде 41 машину. Причем 12 опытных образцов  поведут по Красной площади экипажи,  в состав которых вошли механики-водители предприятия.

В этом году командировка заводчан, участвующих в подготовке Парада Победы, растянулась почти на четыре месяца из-за ситуации с пандемией коронавируса. В подмосковном Алабино наряду с военными они несут службу в качестве технических специалистов, обслуживающих курганские боевые машины – опытные и находящиеся на гарантийном обслуживании. Важное условие работы – соблюдение всех необходимых противоэпидемических мер, в том числе периодическое тестирование на коронавирус.

Надо отметить, что курганские машины с 2015 года принимают участие в главном Параде Победы России в составе механизированной колонны. В этом году почти 18 % от всей представленной современной техники составят боевые машины, созданные на Курганмашзаводе.

- Наш коллектив постоянно работает над разработкой новых образцов военной техники, востребованных Вооруженными Силами страны, – говорит Петр Тюков, исполнительный директор ПАО «Курганмащзавод». – Мы гордимся тем, что курганские боевые машины укрепляют мощь и обороноспособность нашего непобедимого Отечества.

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Страны
Россия
Продукция
БМД-4
БМП-3
БТР-МДМ Ракушка-М
Деривация-ПВО
Курганец-25
Эпоха БМ
Компании
Высокоточные комплексы
Курганмашзавод
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