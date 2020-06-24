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Индия и Китай разошлись…пока

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Источник изображения: vpk-news.ru

После обострения вокруг застарелого территориального спора Индии и Китаю, как можно понять, за последние часы удалось окончательно отойти от черты прямой военной эскалации.

Как передаёт индийское информагентство Asian News International (ANI), переговоры двух стран на уровне командиров прошли в доброжелательной, позитивной и конструктивной атмосфере», по их итогам достигнут взаимный консенсус в отношении разведения сил на границе.

Индия и Китай договорились отвести войска из спорного района в Гималаях после крупнейшего за последние 45 лет боестолкновения, в результате которого в ночь на 16 июня погибли по меньшей мере 20 индийских военнослужащих.

«Встреча показала, что обе стороны хотят контролировать и разрядить ситуацию путём диалога и консультаций», - заявил журналистам в Пекине официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзян.

«Во время переговоров, основанных на консенсусе, достигнутом на первой встречи командиров, обе стороны откровенно и всесторонне обменялись мнениями по нерешённым вопросам и договорились о необходимых мерах по разрядке ситуации», -  подтвердили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

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Страны
Индия
Китай
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