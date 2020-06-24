Петр и Мазепа (Украина): что происходит в украинском флоте?

Украинский флот всю свою историю был в тени других родов войск. Это даже удивительно, так как большая часть экспорта и импорта страны идет по морю, пишет автор. Информация о флоте в СМИ появляется случайно и не структурировано. Этот обзор составлен, чтобы показать более обобщенную картину происходящего во флоте.

Not great, not terrible

Прибрежные силы

Продолжается испытание седьмого бронекатера (P-180 "Костополь") и строительство восьмого. Всего планируют 12 катеров (в некоторых источниках пишут и о 18), разделенных на три дивизиона по 4 катера в каждом. Один на Азовском море, сейчас там два катера, с базированием в Бердянске. Один дивизион в Днепро-Бугском лимане, с базированием в Очакове. Сейчас там дивизион из старых катеров (P 170 "Скадовск", проекта 1400М; Р 171 "Южный", проекта 376-У; Р 172 "Ровно" и Р 173, проекта В-363-У). И один дивизион для действий на Днестре и Дунае, c базированием в Одессе. Сейчас катера распределены таким образом: два на Азове (Р 177 "Кременчуг" и Р 178 "Лубны"), два в Одессе (Р 176 "Никополь" и Р 179 "Вышгород"), два на ремонте в Николаеве (Р 174 "Аккерман" и Р 175 "Бердянск"). Один на испытаниях (P 180 "Костополь"), один в постройке (8-й корпус МБАК проекта 58155).

Десантные силы

Идет усиление десантных сил флота. Сейчас в наличии есть 1 средний десантный корабль (L 401 "Юрий Олефиренко") и 3 десантных катера. Два новой постройки (L 451 "Малын" и L 452 "Станислав"), а также один после капитального ремонта (L 434 "Сватово"). В постройке находится еще один катер (3-й корпус БДШК проекта 58503).

Существуют планы на строительство 8 таких катеров. Всего у флота сейчас есть две бригады морской пехоты и транспортно-высадочных средств нужно больше. Так как на данный момент всеми десантными кораблями можно высадить на берег за один раз силы до роты с малым числом тяжелой техники. Кроме морских пехотинцев, были эксперименты с десантированием морским способом высокомобильных войск (десантников).

Ракетная программа

Проходит испытания средний разведывательный корабль "Лагуна". Он нужен в первую очередь для составления радиопортретов кораблей Черноморского флота РФ. Они нужны, чтобы создать базу данных целей для ПКР "Нептун". Черное море насыщено судами, и ракете нужно будет верно определить боевой корабль между торговых суден и ложных целей. Кроме того, сейчас наблюдение за Крымом в целом ведут только разведывательные и патрульные самолеты НАТО P-8 и RQ-4 ВВС и ВМС США из базы в Сицилии, а также британский самолет радиоэлектронной разведки Sentinel R1 из базы на Кипре. У Украины есть договор об обмене разведывательной информацией с НАТО, но объем передаваемых данных альянс определяет сам. Поэтому хорошо иметь свои независимые средства разведки.

Идут испытания ПКР "Нептун". Окончание испытаний запланировано на второй квартал 2020 года, после чего состоится принятие комплекса на вооружение и начало его серийного производства. Изначально планировали развернуть два дивизиона по 6 пусковых в каждом на Азовском и Черном морях. Сейчас говорят уже о трех дивизионах. Скорее всего, один выдвинут в Бессарабию, чтобы увеличить площадь акватории, контролируемой этим комплексом, и обезопасить дельту Дуная.

После прохождения всех испытаний наземного комплекса его начнут адаптировать к морскому базированию. До этого момента строительство ракетных катеров не начинают. Пока не определен окончательный состав оборудования для нового ракетного комплекса, нет возможности спроектировать ракетный катер под необходимые объемы и вес оборудования и вооружения. Хотя несколько эскизных проектов уже есть (ракетные катера типа "Лань"). Также рассматривают создание комплекса воздушного базирования. В качестве носителя планируют Су-24. Но если будет принято решение о создании морского патрульного самолета Ан-148 МП, то он так же может получить этот ракетный комплекс.

Патрульные силы

Создают дивизион патрульных катеров для действий в открытом море, а не прибрежной зоне. Основой этого дивизиона станут катера типа "Айленд". Два из них уже в составе флота (Р 190 "Славянск" и Р 191 "Старобельск"), еще три планируют получить в этом году.

Если добавить к этим силам катер Р 153 "Прилуки", с которого сняли все ракетное вооружение, то выходит дивизион из шести катеров. Также ходят слухи о передаче от США патрульных катеров типа Mk VI, но пока никаких подробностей по этому поводу нет.

Большой флот

Единственный корабль дальней морской зоны - фрегат F 130 "Гетман Сагайдачный" - в этом году пройдет ремонт с частичной модернизацией. Она затронет прежде всего системы связи, навигации и обнаружения противника.

На уровне слухов проходит информация о заинтересованности министра обороны в достройке корвета "Владимир Великий" за 300 миллионов евро. О чем он якобы говорил во время визита в США. Западные аналитики в нескольких статьях отговаривали от такого решения и настаивали на продолжении строительства пусть малого, но более многочисленного флота. Так как создание одного, пусть и мощного корабля, который все равно не сможет противостоять всему Черноморскому флоту РФ, не изменит баланса сил в регионе.

Авиация флота

Завершена программа ремонта парка вертолетов Ми-14. С увеличением численности морской пехоты выросла нагрузка на десантные вертолеты. Чтобы не отвлекать противолодочные и поисково-спасательные Ми-14 на не свойственные им транспортно-десантные операции, 10-я бригада морской авиации получила два модернизированных вертолета Ми-8МСБ-В. Кроме того, волонтеры передали в дар Ан-2 для тренировок парашютистов.

Вспомогательный флот

Вошло в строй многофункциональное поисково-спасательное судно А715 "Александр Охрименко". Сейчас оно обеспечивает морскую часть испытаний ПКР "Нептун". Также в этом году планируют провести ремонт учебного катера A542 "Новая Каховка".

Как видно из этого краткого обзора, флот продолжает свое, пусть и не очень стремительное, строительство и наращивание боевых возможностей. Возможно, чуть большее внимание общественности к флоту поможет вывести его из периферии внимания военно-политического руководства страны, что поспособствует развитию флота в целом.

Михаил Просянник