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Российская газета

Вторая группа добровольцев начала испытания российской вакцины от COVID-19

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Минобороны России продолжает клинические испытания российской комбинированной векторной вакцины от коронавируса, сегодня была вакцинирована вторая группа добровольцев. Как отметили в военном ведомстве, тесты проводятся совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени академика Гамалеи.

В Минобороны уточнили, что по результатам обследования первой группы добровольцев, которым ввели вакцину 18 июня, первичные данные о безопасности и переносимости вакцины позволили продолжить клинические испытания.

Препарат 23 июня был введен еще двадцати добровольцам. "Эта группа участников эксперимента получит препарат в бустерном варианте - через три недели им по показаниям будет введен второй компонент вакцины", - рассказали в Минобороны.

После вакцинации добровольцы будут находится под непрерывным динамическим наблюдением военных медиков госпиталя имени Бурденко. "С ними будет проводиться спектр лабораторных и инструментальных исследований, необходимых для изучения интенсивности гуморального иммунного ответа", - отметили в военном ведомстве.

Как ранее сообщала "Российская газета", в первую группу добровольцев вошли 18 человек, которые прошли вакцинацию 18 июня.

Девяти добровольцам был введен один компонент вакцины, другой группе, также из девяти человек - второй компонент.


Александр Степанов

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