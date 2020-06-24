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ЦАМТО

Новыми боевыми вертолетами Ми-35М пополнился авиапарк ВВС Казахстана

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ЦАМТО, 23 июня. Четыре новых многофункциональных ударных вертолета Ми-35М поступили на авиабазу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны в рамках проводимого перевооружения в Вооруженных Силах, сообщила пресс-служба МО РК.

Ми-35М имеет высокие летно-технические характеристики, может эффективно применяться в различных метеоусловиях. Помимо основного боевого предназначения, вертолет Ми-35М может использоваться для перевозки личного состава и грузов, транспортировки больных и раненых в сопровождении медработника.

Летный и инженерно-технический состав прошел теоретическое и практическое переучивание на данные типы вертолетов.

Поставка вертолетов осуществлена в рамках военно-технического сотрудничества между Казахстаном и Россией, а также договора между Министерством обороны РК и АО "Рособоронэкспорт".

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте МО РК.

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