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Военное обозрение

Вдвое больше: озвучены планы США по переброске военных в Польшу

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты перебазируют на территорию Польши не одну, а две тысячи военнослужащих, т.е. в два раза больше, чем изначально планировалось. Об этом сообщает польское издание Gazeta Prawna.

В нашу страну должны приехать до двух тысяч американских солдат, а не до тысячи, как предполагалось ранее. Передислоцировано также будет командование V корпуса армии США, которое сейчас находится в Германии

- пишет издание, добавляя, что в настоящее время в стране размещены около 5 тысяч военнослужащих.

Кроме того, по имеющимся данным, США планируют разместить на польской территории около 30 американских истребителей F-16.

На этом фоне президент Польши Анджей Дуда запланировал на 24 июля встречу с американским президентом Дональдом Трампом, где одним из вопросов будет сотрудничество в военной сфере. Ожидается, что во время встречи будет заключен договор о передаче Польше пяти транспортных самолетов C-130 Hercules из наличия ВВС США. Также польский лидер намерен объявить о намерении закупить в США боевые вертолеты. По некоторым данным, речь может идти о AH-64 Apache или Bell AH-1Z Viper.

Планируется, что во время визита будут окончательно урегулированы вопросы нахождения американских военнослужащих на польской территории. Для этого стороны намерены подписать соглашение DCA (Defence Cooperation Act).

Ранее Дуда заявил, что Польша стремиться "выйти из-под влияния России" и обрести полный суверенитет.

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AH-64
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