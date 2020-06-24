В США спорят, кому разрабатывать систему слежения за гиперзвуковым оружием

Источник изображения: Northrop Grumman

Американское руководство недовольно определенными моментами в деятельности Агентства по противоракетной обороне США. Из-за этого структуру, отвечающую за ПРО, могут переподчинить другому заместителю министра обороны.

В настоящее время Агентство по противоракетной обороне Соединенных Штатов Америки подчинено заместителю министра обороны США по исследованиям и разработкам Майклу Гриффину. Именно его действия и вызывают вопросы в Конгрессе. Как отмечает аналитик Нэйтан Страут, вопросы возникли, в том числе, по предложению о создании космического низкоорбитального сенсорного слоя датчиков, отслеживающих гиперзвуковое оружие вероятного противника. Отметим, что Агентство по противоракетной обороне запрашивало на 2020 год 157,4 млн долларов на разработку гиперзвуковой противоракетной обороны.

Весь 2019 год Майкл Гриффин при поддержке администрации президента отстаивал свою точку зрения по вопросу о будущем программы «Космические сенсоры гиперзвукового баллистического сопровождения» (Hypersonic Ballistic Tracking Space Sensors, HBTSS). Конгрессмены утверждали, что всю полноту ответственности за разработку системы должно взять на себя Агентство противоракетной обороны, тогда как в Белом доме считали, что стоит распределить нагрузку между Агентством противоракетной обороны и Агентством космического развития, которое также подчиняется заместителю министра обороны Гриффину.

В итоге Конгрессу удалось отстоять свою позицию, после чего вся ответственность за разработку системы была возложена на Агентство противоракетной обороны. Однако затем появились вопросы уже к самому агентству, поскольку конгрессмены сочли, что оно недостаточно инвестирует в программу HBTSS.

Источник изображения: Northrop Grumman

Дерек Торнир - директор Агентства космического развития

В то же время, что интересно, собственную работу над созданием системы перехвата гиперзвукового оружия ведут в Агентстве космического развития. Его руководитель Дерек Торнир анонсировал работы по созданию большой группировки низкоорбитальных спутников, которые, как утверждается, смогут обнаруживать и сопровождать российские и китайские гиперзвуковые ракеты.

После этого в Конгрессе возникли вопросы относительно действий Агентства космического развития, которое продвинулось со своими разработками вперед, не дожидаясь представления плана развертывания системы от Агентства противоракетной обороны. Но Дерек Торнир отреагировал на вопросы конгрессменов довольно жестко:

Вы начинаете спор о том, что было раньше - курица или яйцо. Мы собираемся развернуть одновременно обе системы. Я скажу, что ни одна из них не сложнее другой, и обе системы необходимы Соединенным Штатам,

- подчеркнул глава Агентства космического развития.

В любом случае, сам спор из-за того, кто будет отвечать за программу создания сенсоров и за ее финансирование, вряд ли способен повредить будущему разработок. Понятно, что в США крайне заинтересованы в создании системы отслеживания гиперзвуковых ракет, особенно если учитывать, что даже американские эксперты признают отставание своей страны в сфере гиперзвукового оружия от России и Китая. Более того, именно этой причиной и объясняется повышенный интерес конгрессменов к разработкам и их стремление упорядочить разработки и добиться как можно большей оперативности и эффективности в создании такой системы.