Замминистра обороны РФ Фомин встретился с первым замминистра обороны Индии

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин выступает на пленарном заседании "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции" на VIII Московской конференции по международной безопасности. 24 апреля 2019.

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Замминистра обороны РФ Александр Фомин обсудил военное сотрудничество с первым заместителем министра обороны Индии Аджай Кумаром, сообщили в департаменте информации Минобороны России.

"23 июня состоялась встреча заместителя Министра обороны Российской Федерации генерал-полковника Александра Фомина с секретарем обороны (первым заместителем министра обороны Республики Индии) Аджай Кумаром", - сообщили в департаменте.

"В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества и выразили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление многоплановых связей в духе особо привилегированного стратегического партнёрства", - отмечается в сообщении.

Накануне в Россию прибыл министр обороны Индии Раджнатх Сингх. Он будет присутствовать на параде в Москве 24 июня.

Как сообщается, в состав индийской делегации также вошли замминистра обороны Аджай Кумар и по одному высокопоставленному военному от каждого из трех родов войск.

Перед отлетом в Россию в понедельник Сингх написал в своем "Твиттере", что трехдневный визит в Москву даст ему "возможность провести переговоры о путях дальнейшего углубления оборонного и стратегического партнерства между Индией и Россией".

Издание The Economic Times сообщило, что министр обороны Индии Раджнатх Сингх в ходе визита в Москву призовет российскую сторону ускорить поставку систем ПВО С-400.

В мае произошли столкновения между индийскими и китайскими военными на Линии фактического контроля - демаркационной линии между двумя странами в восточной части гималайского региона Ладакх.

В результате столкновения есть жертвы с обеих сторон - индийцы потеряли 20 солдат, китайцы, как сообщает индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, - 35.

19 июня Индийские СМИ сообщили, что Китайская сторона освободила 10 индийских военнослужащих, задержанных в ходе столкновения.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь комментируя майские события заявил, что ранее "индийские войска дважды пересекли линию границы с целью совершения незаконных действий, а также совершали провокационные действия и нападали на китайских военнослужащих, что привело к серьезному физическому конфликту между двумя сторонами".

Индийская сторона, наоборот, утверждает, что инцидент был спровоцирован действиями именно китайских военных.

Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в прошлом месяце. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе.