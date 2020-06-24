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Российская газета

Новейший бронеразведчик впервые заметили на репетиции парада в Туле

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ПРП-5.
ПРП-5.
Источник изображения: youtube.com

В военном параде в Туле, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, примут участие 86 единиц военной техники.

Как сообщает "Военный осведомитель", на торжественном мероприятии будет представлен передвижной разведывательный пункт ПРП-5 (тема "Марс-2000").

В конце прошлого месяца стало известно, что на основе известного российского бронетранспортера БТР-82 создается его разведывательный вариант.

Ранее такая служащая для обеспечения целеуказания ракетным и артиллерийским подразделениям техника создавалась на базе гусеничных боевых машин пехоты. В частности, в начале 70-х годов на вооружение был принят ПРП-3 "Вал", спроектированный на основе БМП-1. Он был оборудован радиолокационной станцией, дальномером, другим специальным оборудованием. Его экипаж составлял 5 человек.

В качестве вооружения использовался 7,62-мм пулемет. Для обеспечения действий ночью имелись специальные осветительные снаряды.

Боевая масса - 13,2 т. Мощность двигателя - 300 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 65 км/ч., на плаву - 7 км/ч. Запас хода - 600 км.

В 80-е годы в войска начал поступать более современный ПРП-4. Самая совершенная версия обозначается как ПРП-4А "Аргус". На ней кроме радиолокационного имеется также тепловизионное оборудование, позволяющее эффективно обнаруживать противника ночью. Для защиты от высокоточного оружия смонтирована система оптико-электронного подавления.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
БМП-1
БТР-82
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