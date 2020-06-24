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Российская газета

В Казахстан прибыли четыре российских вертолета Ми-35М

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны Казахстана

Четыре новых многофункциональных российских вертолета Ми-35М прибыли на авиабазу Военно-воздушных сил Казахстана на западе страны. Их приобрели в рамках продолжающегося переоснащения ВВС.

Летчики уже прошли теоретическую и практическую переподготовку для этих типов вертолетов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба министерства обороны Казахстана.

Ми-35М может эффективно использоваться в различных погодных условиях. Помимо боевых функций, машина будет перевозить людей и грузы, пациентов и раненых в сопровождении медицинского работника.

Российские вертолеты Ми-35М поставлены в рамках военно-технического сотрудничества между двумя странами, договора между Минобороны Казахстана и российской госорганизацией "Рособоронэкспорт".


Светлана Цыганкова

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