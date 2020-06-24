«Штурм» позволит выбросить десант с 80 метров

Российский холдинг «Технодинамика» анонсировал создание уникальной системы безранцевого десантирования, которая позволит прыгать с парашютом с высоты 70−80 метров. Разработка, получившая название «Штурм», не имеет аналогов в мире и уже проходит испытания заводскими специалистами.

«Её замысел состоит в том, что в идеале сами купола со свободными концами могут находиться в летательном аппарате, а не за плечами у парашютиста. Соответственно, десантники в полной боевой экипировке с оружием загружаются в вертолёт, и, если необходимо десантироваться с парашютом, то они пристегиваются к этим системам внутри борта, а если по тактике возможно десантирование посадочным методом, то военнослужащим не нужно возиться с парашютами, они просто не пристегиваются к системе и высаживаются посадочным способом или по канату. Это единственная система, которая позволяет ввести подразделение сразу в бой, а не высаживаться в отдалении от переднего края, чтобы подготовиться к атаке на земле», - заявил РИА Новости советник гендиректора холдинга «Технодинамика» Сергей Хурсевич.

Как пояснил топ-менеджер, в настоящее время идут заводские испытания «Штурма» и компания рассчитывает в кратчайшие сроки передать свою новую разработку уже на государственные испытания. В холдинге планируют максимально ускорить внедрение системы в войска.