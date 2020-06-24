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ЦАМТО

Головной атомный ледокол "Арктика" вышел на заключительный этап ходовых испытаний

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Ледокол проекта 22220 "Арктика"
Ледокол проекта 22220 "Арктика".
Источник изображения: http://www.aolgm.ru/

ЦАМТО, 23 июня. От достроечной набережной Балтийского завода (входит в состав ОСК) на заключительный этап ходовых испытаний 23 июня вышел головной универсальный атомный ледокол "Арктика" проекта 22220.

Ближайшие три недели в Финском заливе сдаточная команда Балтийского завода и представители контрагентских организаций будут проверять работу механизмов и оборудования ледокола. Запланировано проведение комплекса испытаний, в том числе работа паротурбинной установки, систем электродвижения судна, работа валопроводов и палубных механизмов (якорное и рулевое устройства). Будут протестированы скоростные и маневренные характеристики ледокола, функционирование общесудовых систем и систем автоматики. Кроме того, важным этапом ходовых испытаний станет проверка систем навигации и связи, а также работа вертолетного комплекса.

При строительстве головного универсального атомного ледокола использовались инновационные решения, которые до этого не применялись на судах с ядерными энергетическими установками. Головной универсальный атомный ледокол "Арктика" оборудован системой электродвижения переменного тока с асинхронными гребными электродвигателями. На судне установлены главные генераторы высокого напряжения, специально спроектирована для данного проекта паротурбинная установка.

Практически все оборудование на ледоколе произведено российскими компаниями. Во время ходовых испытаний будет проведена оценка взаимодействия гребной электрической установки с ядерной энергетической установкой и главными турбогенераторами.

После возвращения на Балтийский завод судно будет передано заказчику. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Страны
Россия
Финляндия
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
2020-й год
Арктика
Ядерный щит
ЯЭУ
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