Трамп отказался ввести санкции против Турции из-за С-400, заявил Болтон

ЦАМТО, 23 июня. Президент США Дональд Трамп, проигнорировав "смятение в конгрессе", отказался вводить санкции против Турции за покупку Анкарой российских ЗРС С-400, пишет экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в его книге "Комната, где это произошло: мемуары из Белого дома", которая поступила в продажу во вторник.

"Трамп отказался вводить какие бы то ни было санкции за закупку президентом Турции Тайипом Эрдоганом С-400, проигнорировав широкое смятение в конгрессе", – написал он.

Как напоминает агентство, поставки российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля 2019 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки и продолжила переговоры о закупке дополнительной партии С-400.