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Военное обозрение

«Убей его!»: как лётчикам-истребителям ВВС США прививают «культуру» воздушного боя

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Источник изображения: Wikipedia/Jeffrey Allen, USAF

Американский военный аналитик Тайлер Роговей пишет о проблемах подготовки летчиков-истребителей в ВВС США и о взаимоотношениях между курсантом и инструктором во время учебных полетов и тренировочных воздушных боев.

Как подчеркивает Роговей на страницах The Drive? хороший летчик-инструктор может сыграть решающую роль в воплощении мечты о небе для целеустремленного курсанта. Эта роль особенно возрастает при переходе от освоения управления самолетом к изучению тактики воздушного боя. Представленное в статье видео было снято во время выполнения учебной программы для истребительной авиации IFF, которая является основополагающей при подготовке летчиков-истребителей ВВС США.

IFF – восьминедельный курс, предназначенный для превращения недавно получивших диплом пилотов, отобранных для полетов на самолетах-истребителях, в реальных летчиков-истребителей. 49-я учебная истребительная эскадрилья готовит пилотов, обучая их дисциплине и прививая соответствующую культуру летчиков боевой авиации.

Мы – истребительная эскадрилья. Все наши инструкторы являются летчиками-истребителями. У нас уникальная культура,

- рассказывает майор Майкл Оверстрит, помощник командира 49-й эскадрильи.

Интересно, что перед прохождением курса будущий летчик-истребитель должен пройти 53-недельное обучение на специальном курсе подготовки пилотов, во время которого получит знания о характеристиках самолета, процессе взлета и посадки, высшем пилотаже, освоит навыки реагирования на аварийные и нештатные ситуации.

Только в этом случае летчик перейдет на курс IFF, где его подготовят к полетам на таких истребителях как F-22 Raptor и F-35A Lightning II. Но сначала пилоту предстоит учиться на T-38C Talon – учебном реактивном самолете, которые уже более полувека используются для подготовки пилотов американской истребительной авиации.

Мы пытаемся помочь сократить обучение от подготовки пилотов до реализации этого курса. Вот почему мы используем эту программу как средство для усвоения истребительной культуры и понимания того, что значит быть летчиком-истребителем,

- рассказывает капитан Коул Стегеман из 49-й эскадрильи, который руководит планированием учебного процесса.

На представленном в The Drive видео можно наблюдать, как курсант овладевает тактикой воздушного боя на истребителе. Маневры выполняются с корректирующими комментариями инструктора, сидящего на заднем сиденье.

Когда самолет противника попадает в зону видимости курсанта, инструктор кричит:

Иди за ним! Убей его! Убей его! Убей его! Убей его! Давай, он впереди! Пристрели его!

Курсант разочарованно восклицает:

Я пытаюсь!

Определенная жесткость инструктора необходима, чтобы воспитать из молодого курсанта настоящего воздушного волка американской военной авиации, как заявляют сами американские лётчики.

Вот вам пилот-инструктор T-38C. Это действительно учитель, который формирует жизнь учеников через особую заботу!

- резюмирует увиденное Тайлер Роговей.

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Страны
США
Продукция
F-22
F-35
F-35A
T-38 Talon
Проекты
Военные учения
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