"Туполев" планирует увеличить расходы по программе развития ОПК в четыре раза

В 2020 году они могут составить 18,33 млрд рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. ПАО "Туполев" планирует в нынешнем году более чем в четыре раза увеличить инвестиции на реализацию госпрограммы развития ОПК по сравнению с 2019 годом - с 4,43 млрд рублей до 18,33 млрд рублей. Об этом говорится в годовом отчете компании.

"В рамках реализации программ технического перевооружения, направленных на выполнение своевременной и качественной реконструкции существующих производственных мощностей общества, для обеспечения производства к выпуску воздушных судов обществом планируются следующие инвестиции: по объектам в рамках государственной программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на период 2018-2027 годов" на общую сумму 18,33 млрд рублей", - указано в документе.

Согласно отчету, в 2019 году этот показатель составил 4,43 млрд рублей.

В 2020 году компания также планирует увеличить инвестиции на реализацию мероприятий для обеспечения серийного производства отдельных изделий до 594,35 млн рублей против 146,5 млн рублей в 2019 году. Планируемые инвестиции "Туполева" в различные инфраструктурные проекты в этом году составят 606,23 млн рублей, следует из годового отчета.