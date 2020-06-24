Египет получит российский ПБРК К-300П "Бастион-П"

ЦАМТО, 23 июня. Вооруженные силы Египта получат российский подвижной береговой ракетный комплекс К-300П "Бастион-П" для защиты своей береговой линии и газовых месторождений в Средиземном море.

Как сообщает блог Defense-arabic.com со ссылкой на египетскую прессу, контракт (прим. ЦАМТО: видимо, рамочный контракт) на закупку данной системы вооружения между Египтом и Россией был заключен в рамках пакетного соглашения в 2013 году. Его детали до сих пор не публиковались.

Со стороны ЦАМТО напомним, что в середине ноября 2013 года Россия объявила о получении от Каира заявок на поставку современного российского вооружения на сумму около 2 млрд. долл. В пакет входили системы ПВО, боевые вертолеты, истребители МиГ-29, ПТРК "Корнет-Э", а также ПБРК К-300П "Бастион-П".

Газета "Ведомости" 14 февраля 2014 года со ссылкой на источники в российской оборонной промышленности сообщила о том, что Россия и Египет парафировали контракты на общую сумму свыше 3 млрд. долл. по итогам прошедшей встречи министров иностранных дел и министров обороны РФ и Египта в формате "2+2".

В частности, были парафированы или подписаны контракты на общую сумму более 3 млрд. долл. по закупке истребителей МиГ-29М/М2, комплексов ПВО нескольких типов, вертолетов Ми-35, противокорабельных береговых комплексов (тип не указывался), различных боеприпасов и легкого вооружения.

Согласно базе данных ЦАМТО, на текущий момент есть информация о приобретении из данного перечня истребителей МиГ-29М/М2, вертолетов Ка-52 (хотя изначально планировались Ми-35), ЗРК Бук-М3, С-300ВМ "Антей-2500", Тор-М2Э и ПТРК "Корнет-Э". Итоговая общая стоимость перечисленного вооружения гораздо выше суммы в 3 млрд. долл.

Подписание контракта по закупке Египтом ПБРК К-300П "Бастион-П" до сих пор официально не подтверждено.