Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3

ЦАМТО, 23 июня. Белград до конца года ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3, всего Сербия получит 30 ОБТ Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, заявил "РИА Новости" посол Сербии в России Мирослав Лазански.

"К концу года мы ожидаем поставку первой партии российских танков в рамках военно-технической помощи. В общей сложности Россия поставит Сербии 30 ОБТ T-72Б3 и 30 модернизированных БРДМ-2. Очень скоро ожидаем поставку первых 11 уже подготовленных ОБТ Т-72Б3", – сказал дипломат.

"Речь идет о выполнении соглашений, которые были заключены ранее, сейчас ведется работа по модернизации танков T-72", – добавил он.

Как напоминает агентство, в конце декабря 2016 года президент Сербии Александр Вучич по итогам встречи в Москве с главой МО РФ Сергеем Шойгу сообщил, что Россия в рамках военно-технической помощи передаст Сербии шесть истребителей МиГ-29, а также 30 танков Т-72Б3 и 30 БРДМ-2, оснащенных пулеметами КПВТ калибром 14,5 мм.

Торжественная передача истребителей состоялась на военном аэродроме Батайница 20 октября 2017 года в День освобождения Белграда во Второй мировой войне.

По словам М.Лазански, сотрудничество между Россией и Сербией в военно-технической сфере продолжается. "Наши летчики обучаются в России пилотированию вертолетов и самолетов на безвозмездной основе", – отметил посол.