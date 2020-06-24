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Военное обозрение

Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов

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Источник изображения: topwar.ru

Йеменские повстанцы, известные как хуситы, нанесли очередной ракетный удар по территории Саудовской Аравии. По последним сведениям, помимо ракет хуситы использовали и снаряженные взрывными устройствами беспилотники.

При этом новая атака была одной из наиболее массированных за всё последнее время. Так, ракеты были направлены сразу на несколько саудовских городов: Джизан, Наджран и столицу королевства – Эр-Рияд.

Как утверждает саудовское военное командование, средствами ПВО страны были перехвачены четыре баллистических ракеты и 8 беспилотников-«камикадзе». О том, сколько именно ракет и дронов было выпущено по Саудовской Аравии с территории соседнего с ней Йемена, не сообщается. Нет данных и о том, какие средства ПВО-ПРО использовала саудовская армия для перехвата ракет и дронов.

Накануне, как сообщало «Военное обозрение», хуситы открыли фактически второй фронт – в центральной части Йемена. Это позволило им перехватить стратегическое преимущество. Теперь отряды «Ансар Аллах» могут себе позволить атаковать противника практически на любом направлении. Это уже было продемонстрировано накануне, когда хуситы сумели взять под свой контроль сразу несколько населённых пунктов. Причём йеменская армия сдавала их фактически без боя.

Из США приходит информация о том, что Вашингтон старается оказать давление на власти Саудовской Аравии с целью отказаться от дальнейшего ведения боевых действий в Йемене.

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  • В новости упоминаются
Страны
Йемен
Саудовская Аравия
США
Проекты
БПЛА
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2 комментария
№1
24.06.2020 09:17
Цитата, статья
Как утверждает саудовское военное командование, средствами ПВО страны были перехвачены четыре баллистических ракеты и ...
- наконец-то в консерватории что-то подкрутили ?!
0
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№2
24.06.2020 17:18
Постоянство-признак мастерства! Очередное доказательство, что Patriot на сегодня лучшие системы ПВО испытанные в деле!
0
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