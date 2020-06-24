Недофинансировали: на Украине прекращены работы по модернизации Су-24МР

Источник изображения: портал Думская

"Одесский авиационный завод" продолжит работы над созданием модернизированной версии фронтового бомбардировщика Су-24МР только после возобновления финансирования проекта.

В мае этого года одесское издание "Думская"сообщило о прекращении финансирования разработки модернизированной версии Су-24МР. Причиной этого называлось неготовность производства для полноценного проведения работ. В настоящее время на предприятии в порядок приводится конструкторская документация на самолет, после чего якобы финансирование возобновится и работы будут продолжены.

Что же за самолет решили создать украинские конструкторы на базе советского фронтового бомбардировщика Су-24?

Источник изображения: портал Думская

По имеющейся информации, разработка модернизированной версии Су-24МР началась в 2017 году. Совместно с Одесским авиазаводом в разработке участвовал и Николаевский авиаремонтный завод. По планам конструкторов, в ходе модернизации должен был получиться "практически новый" самолет-разведчик, способный с расстояния более 100 км с помощью станции бокового обзора фиксировать всю линию фронта. На разработку отводилось 4 года, т.е. в 2021 году опытный образец самолета должен был поступить на испытания.

(...) уже в следующем году (...) опытный образец разведывательного самолета с возможностями обнаружения целей на уровне современных машин поколения 4+ и передачей информации (...) в онлайн-режиме

- пишет издание.

Как заявили на самом Одесском авиазаводе, всего было разработано несколько вариантов модернизации, предполагавших, что "новый" Су-24МР сможет обнаруживать наземные цели с большего расстояния и оперативно получать и передавать разведывательную информацию. Кроме того предполагалось средства навигации, связи и посадки привести к стандартам НАТО и ICAO (International Civil Aviation Organization), а также увеличить контроль бортовых систем.

О "желании" украинского Минобороны получить "новый" самолет-разведчик Су-24МР надо пояснить отдельно: на проведение ОКР было выделено всего 30 млн. гривен, а затем финансирование было прекращено вообще. А с учетом того, что согласно новому видению развития украинских ВВС разведывательные самолеты предполагается заменить беспилотниками, данный проект может быть и вовсе прекращен за ненадобностью.