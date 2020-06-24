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Россия увидела всю Вселенную

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Источник изображения: Изображение: mpe.mpg.de

Российский космический телескоп «Спектр-РГ» построил лучшую в мире рентгеновскую карту неба, сообщают «Вести.ру».

«Мы видим Млечный путь и всю нашу Вселенную в рентгеновских лучах. Это очень трудно, потому что рентгеновские лучи не отражаются от зеркала. И у нас в этом инструменте, который наблюдал, стоит колоссальное количество параболоидов и гиперболоидов, где рассеивание происходит под малыми углами. Но в сумме набирается большая площадь, и мы можем строить изображение, очень хорошее», — сказал научный руководитель обсерватории Рашид Сюняев.

Отмечается, что в ближайшее время телескоп начнет свой второй обзор.

Пуск российско-германской обсерватории «Спектр-РГ» состоялся в июле 2019 года с космодрома Байконур при помощи ракеты «Протон-М» и разгонного блока ДМ-03. Космический аппарат занял окрестность точки Лагранжа L2 системы Солнце — Земля. Обсерватория считается крупнейшим действующим космическим телескопом на околоземной орбите.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Проекты
Байконур
ОБСЕ
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