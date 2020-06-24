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Ottokar-Brzoza: истребитель танков по-польски

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Источник изображения: warspot.ru

Польша всерьез решила увеличить противотанковые возможности своих вооружённых сил. Вчера, 22 июня, портал defensenews.com сообщил о том, что к польской программе Ottokar-Brzoza присоединилась израильская компания Rafael Advanced Defense System.

В рамках программы Ottokar-Brzoza Минобороны Польши намерено закупить партию боевых машин, оснащенных противотанковыми ракетами. Такой вид техники должен, по мнению польских военных, остановить возможное крупномасштабное вторжение бронетехники противника.

Рендеры БМП-1 и БТР Rosomak-S с установкой для ракет Spike NLOS

Источник изображения: defensenews.com

Rafael объединил усилия с компанией Polish Armaments Group. Совместная разработка представляет собой пусковую установку на 8 ракет Spike NLOS, которая может устанавливаться на различную бронетехнику (БМП-1, Rosomak-S). ВС Польши уже используют ПТРК Spike LR и LR2. При этом заявленная дальность поражения цели для ракет Spike NLOS составляет до 32 км.

Spike NLOS — универсальная израильская ракета семейства Spike, которая была разработана компанией Rafael Advanced Defence Systems в 90-е годы, а рассекречена в 2010 году, после чего начала поставляться на экспорт. Spike представляет собой многоцелевую мультиплатформенную электрооптическую ракетную систему, предназначенную для уничтожения бронетехники, защищённых объектов и инженерных сооружений, а также надводных целей и живой силы. Запуск ракеты может осуществляться в трёх основных режимах — «Выстрелил и забыл» (Fire and Forget), «Выстрелил, заметил и скорректировал» (Fire, Observe and Update) и «Выстрелил и направил» (Fire and Steer). Ракеты Spike могут оснащаться кумулятивными, осколочными и комбинированными боеголовками.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Польша
Продукция
Rosomak КТО
Spike NLOS
БМП-1
Компании
Rafael
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