"Не требуем полной победы": в США высказались об уходе РФ из Сирии

Спецпредставитель утверждает, что США не добиваются ухода России из Сирии

Вашингтон не добивается того, чтобы Россия ушла из Сирии, хотя американские политики хотели бы этого, заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри. Он прокомментировал введенные ранее Госдепом санкции в отношении Дамаска, уточнив, что они не направлены на пресечение гуманитарной помощи Сирии.

США не стремятся к свертыванию присутствия России в Сирии, заявил в ходе интернет-семинара в Институте Ближнего Востока спецпредставитель Соединенных Штатов по Сирии Джеймс Джеффри.

"Другой момент, характеризующий наш подход, заключается в том, что мы не требуем полной победы. Мы не говорим, что [президент Сирии Башар] Асад должен уйти . Мы также не говорим, что уйти должны россияне", - обратил внимание он.

Как признал Джеффри, американские власти предпочли бы, чтобы россиян в Сирии не было, но это не является частью американской политики в САР.

На данном этапе Соединенные Штаты не рассматривают вариант вывода своих войск из Арабской Республики, подтвердил представитель Госдепа. "Президент [США Дональд Трамп ранее] ясно дал понять, что, хотя мы в конечном счете уйдем из Сирии, в настоящее время ничего [такого] не рассматривается", - подчеркнул американский дипломат.

Джеффри также рассказал о новых масштабных санкциях США в отношении Сирии. Он заверил, что они не направлены на обрушение экономики Арабской Республики. "Поверьте мне, Асад сам более чем способен добиться этого . Он прекрасно справляется с задачей выталкивания [сирийского] фунта в небытие и подрыва того, что осталось от сирийского ВВП", - считает американский спецпредставитель.

Он назвал целью применения новых рестрикций причинение «настоящей боли» лицам, находящимся в окружении президента Сирии. Кроме того, они призваны заставить Дамаск понять, что эти ограничительные меры "никуда не денутся", пока сирийские власти "не изменят политику».

Вместе с тем он заверил, что новые санкции не направлены на пресечение гуманитарной помощи Сирии.

О новых санкциях против Сирии госсекретарь США Майкл Помпео сообщил 17 июня. Вашингтон ввел ограничительные меры в рамках "закона Цезаря", или "Акта о защите гражданского населения Сирии». Под них попадают, в частности, сам президент Башар Асад и его супруга Асма. В целом, санкции распространяются на 39 лиц и организаций, среди которых 16 компаний из Сирии, две базирующиеся в Австрии, одна организация из Канады и еще одна из Ливана. Кроме того, санкции распространятся на связанную с Корпусом стражей исламской революции Ирана афганскую шиитскую организацию «Лива Фатимиюн».

«Сегодня мы начинаем последовательную санкционную политику в отношении режима Асада в соответствии с актом Цезаря, который позволяет вводить жесткие экономические санкции», - написал глава внешнеполитического ведомства в Twitter.

"Закон Цезаря" включили в американский военный бюджет на 2020 финансовый год. Дональд Трамп подписал его в минувшем декабре. Документ позволяет вашингтонской администрации вводить санкции против организаций и лиц, которые прямо или косвенно помогают сирийскому правительству. Ограничительные меры также могут распространяться на различные действующие на территории страны вооруженные формирования, которые, по версии Вашингтона, поддерживаются со стороны властей Сирии, России и Ирана.

Помощник госсекретаря США Дэвид Шенкер ранее заявил, что Россия должна "убираться с Ближнего Востока", поскольку она играет там "деструктивную роль».

Он повторил слова Дональда Трампа о том, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы "приветствовала приход россиян в Сирию" на помощь Башару Асаду, потому что считала, что это "затянет их в трясину". Но режим Асада действует до сих пор, и это был провал со стороны администрации Обамы, сказал помощник госсекретаря.

Как заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя слова Шенкера, США следует подумать, чтобы самим "убраться" из Сирии и не мешать нормализации жизни в стране. Вместо этого он посоветовал Вашингтону обратить внимание на свои внутренние проблемы.

"Администрация США может делать какие угодно заявления, но, может, обратиться им к самим себе в первую очередь, чтобы военнослужащие США убрались как раз из Сирии? Потому что Россия выступает с коллегами из Ирана и САР, чтобы наконец все эти террористические организации исчезли со страдальной земли Сирии, и она могла приступить к нормальной жизни", - сказал Красов РИА «Новости». Он напомнил, что Россия, в отличие от США, находится в САР легально, по приглашению руководства Сирии.

Лидия Мисник