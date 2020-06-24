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Газета.ru

Яркий пример: Макрон доказывает слова о «смерти мозга» НАТО

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Источник изображения: gazeta.ru

Макрон снова заговорил о «смерти мозга» НАТО

Эммануэль Макрон привел доказательство «смерти мозга» НАТО - об это свидетельствует инцидент, произошедший между военными кораблями Франции и Турции, считает президент Франции. Речь идет о случае, когда турецкие корабли не позволили французскому фрегату провести досмотр судна, в отношение которого были подозрения в доставке контрабандного оружия в Ливию.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал инцидент, произошедший между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, яркой иллюстрацией "смерти мозга" НАТО. Такое заявление он сделал в ходе совместной пресс-конференции с тунисским коллегой Каисом Саидом.

Инцидент произошел в первой половине июня, когда французский фрегат Courbet у берегов Ливии попытался подплыть к турецкому гражданскому судну. Французы подозревали, что на судне может находиться контрабандное оружие. В этот момент, как заявляет Париж, три других турецких военных корабля, которые сопровождали судно, взяли фрегат на прицел и отказались выполнять требования о досмотре судна.Французский фрегат при этом участвовал в операции НАТО Sea Guardian, передает ТАСС.

Во французском министерстве обороны это расценили как "исключительно враждебные и агрессивные действия».

Но Анкара отвергла эти обвинения и заявила, что французские военные совершали опасные маневры, а турецкие корабли использовали радары не для наведения, а для наблюдения за фрегатом.

"Я возвращаю вас к моим заявлениям конца минувшего года о "смерти мозга НАТО". Я считаю, что недавний инцидент это ярко демонстрирует", - подчеркнул Макрон. Он убежден, что линия Анкары несовместима с ее статусом страны Североатлантического альянса, и назвал сложившуюся ситуацию «недопустимой».

"Франция считает стабильность в Средиземном море ключевой задачей», - констатировал глава государства.

В ноябре прошлого года он заявил, что НАТО переживает «смерть мозга». Таким образом президент Франции прокомментировал отношения между Турцией и США. Макрон выразил мнение, что Вашингтон все больше отворачивается от Европы.

Глава государства призвал Европу проснуться и начать наращивать свою мощь, потому что она, по его мнению, сейчас находится «на краю пропасти». В противном случае европейские государства не смогут контролировать собственную судьбу, уверен президент.

На это высказывание довольно резко отреагировали лидеры стран-участниц военно-политического блока. Президент США Дональд Трамп назвал слова Макрона "проявлением неуважения". Канцлер Германии Ангела Меркель тоже выразила несогласие с точкой зрения французского коллеги. Аналогичного мнения придерживается и генсек альянса Йенс Столтенберг. Он обратил внимание, что НАТО способно договариваться.

Смелое заявление в ответ на слова президента Франции сделал его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган, который посоветовал Макрону "проверить свой мозг».

После такого высказывания турецкого посла вызвали в МИД Франции.

При этом в России выразили согласие со словами Макрона. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти «золотые слова» президента Франции правдивыми и отражающими суть.

«Четкое определение нынешнего состояния НАТО. Одно «но» (хотя их больше): как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? XX век - две мировые. XIX и далее в глубь веков - бесконечные локальные войны и «экспорт идеологии» на острие мечей и копий», - написала она на своей странице в Facebook.

Как пояснила глава министерства обороны Франции Флоранс Парли, Макрон имел в виду, что страны-союзники больше не могут игнорировать сложившуюся кризисную ситуацию. Несмотря на то что в военном плане альянс остается крепким инструментом, существует ряд внутренних проблем, в том числе вопрос о солидарности союзников, сомнения в гарантиях безопасности США и недостаточные усилия блока по европейской безопасности, констатировала глава минобороны.

Позже на пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом Макрон выразил мнение, что его высказывание о «смерти мозга» альянса было полезным сигналом для организации. Глава государства пояснил, что рассматривал задачи военно-политического блока и дискуссии в нем на протяжении последних двух лет и видел «растущий разрыв». Французский лидер подчеркнул, что ставит «открытые вопросы» - мир в Европе, отношения с Россией, тема Турции.

Он призвал альянс обозначить приоритеты среди стратегических целей.

Макрон также некоторое время спустя говорил, что не стыдится своих высказываний о «смерти мозга» НАТО, поскольку благодаря им были запущены важные дискуссии о положении дел в альянсе. Глава Франции указал на необходимость устранить разногласия в альянсе, начать стратегические обсуждения и прояснить, как «сообща противостоять международному терроризму».


Лидия Мисник

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Страны
Германия
Ливия
Россия
США
Тунис
Турция
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Эрдоган Реджеп
Проекты
La Fayette
NATO
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