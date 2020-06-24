Американский перспективный вертолет разогнался до 380 километров в час

Американский вертолет SB-1 Defiant, разрабатываемый в компании Sikorsky-Boeing, достиг скорости 205 узлов (380 километров в час). И это при том, что двигатель машины работал на половине мощности.

Об этом сообщил летчик-испытатель Билл Фелл, пишет издание Breaking Defense. Он добавил, что нынешним летом вертолет разгонится до полной его мощности - 250 узлов (463 километра в час). А до этого машину испытали и на скорости в 130 узлов с убранным шасси.

Издание отмечает, что совместный проект Sikorsky-Boeing уже сейчас летает быстрее, чем нынешние армейские винтокрылые машины. Как считают военные эксперты, будущим штурмовым вертолетам большой дальности придется быстрее преодолевать расстояния на малых высотах, чтобы обойти противовоздушную оборону России и Китая.

Над SB-1 конструкторы работают с 2015 года. В новом вертолете использовали лучшие наработки прототипов скоростных вертолетов X-2 и S-97 Raider. Новый вертолет может взять на борт 12 десантников, его масса - 13,6 тонны.

Если Минобороны США примет новый скоростной вертолет на вооружение, в будущем он заменит устаревающие многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.

Светлана Цыганкова