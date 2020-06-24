Войти
Известия.ru

«Туполев» разработает военные беспилотники для ВС России

651
0
+1
Источник изображения: Фото: ТАСС/Алеев Егор

Предприятие в области проектирования ракетоносцев-бомбардировщиков ПАО «Туполев» начало разработку военных беспилотных самолетов для Вооруженных сил России. Об этом сообщается в годовом отчете корпорации, опубликованном во вторник, 23 июня.

«Сегодня в обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой как пилотируемой, так и беспилотной», — приводит выдержку из отчета ТАСС.

Также в отчете сообщается, что компания в течение многих лет являлась ведущей в области создания беспилотных военных летательных аппаратов. В частности, специалисты ПАО «Туполев» создали беспилотный комплекс тактической воздушной разведки Ту-143 «Рейс» и его развитие Ту-243 «Рейс-Д».

30 марта ПАО «Туполев» сообщило о завершении работы над бомбардировщиком Ту-95МСМ. Работы проводились с 2018 по 2019 год на производственных площадках «Туполева» и АО «Авиакор-авиационный завод». В начале 2020-го компании начали совместную малую модернизацию следующей партии самолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-143
Ту-243 Рейс-Д
Ту-95
Компании
Минoбороны РФ
Туполев
Проекты
2020-й год
БПЛА
Похожие новости
17.12.2014
Темп производства Т-50 составит 13-14 самолетов в год
20.11.2013
Схватка за контракт Пентагона
20.01.2010
"Аист" с протечкой
06.01.2010
"Туполев" разработает ударный беспилотник средней дальности
15.02.2008
Туполев сегодня
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 24.06 19:45
  • 3
«Нудоль» и «Прометей»: когда армия получит новые системы
  • 24.06 17:18
  • 2
Саудовская армия заявила о перехвате 4-х баллистических ракет хуситов
  • 24.06 14:25
  • 9
«Если не победим Индию, будем жалеть»: как в Китае оценили бои на границе
  • 24.06 13:56
  • 13
Россия откажется от РЛС Балхаш в Казахстане
  • 24.06 13:25
  • 4
Обнародована информация о перспективном боевом модуле “Эпоха”
  • 24.06 13:22
  • 3
Эксперт назвал невозможным создание боевых лазеров
  • 24.06 12:14
  • 3
Россия предложила Индии комплексное решение по модернизации парка истребительной авиации
  • 24.06 10:23
  • 60
Пройдя испытания боем, «Армата» готова выйти на мировой рынок
  • 24.06 09:55
  • 71
«Мертвая рука»: жуткий план России контратаковать США в случае ядерного удара (The National Interest, США)
  • 24.06 09:30
  • 2
В Британии переходят на новый этап разработок GaN-радара нового поколения для истребителей
  • 24.06 09:21
  • 1
Могли сбить случайно: кого подозревают в крушении MH17
  • 24.06 09:07
  • 1
Париж готовится к сдерживанию Турции в Средиземноморье, в том числе на Кипре - эксперт
  • 24.06 08:49
  • 4
Путин дебютировал как историк: 9 000 слов лжи, теорий заговора и полуправды (Berlingske, Дания)
  • 24.06 07:10
  • 6
Как фирма из Эйндховена стала монополистом на рынке современного оборудования для производства микросхем
  • 24.06 04:34
  • 1
Мимо России: Индия хочет больше оружия из США