«Туполев» разработает военные беспилотники для ВС России

Предприятие в области проектирования ракетоносцев-бомбардировщиков ПАО «Туполев» начало разработку военных беспилотных самолетов для Вооруженных сил России. Об этом сообщается в годовом отчете корпорации, опубликованном во вторник, 23 июня.

«Сегодня в обществе проводятся работы над перспективными направлениями развития авиационной техники с целью оснащения наших вооруженных сил самой современной техникой как пилотируемой, так и беспилотной», — приводит выдержку из отчета ТАСС.

Также в отчете сообщается, что компания в течение многих лет являлась ведущей в области создания беспилотных военных летательных аппаратов. В частности, специалисты ПАО «Туполев» создали беспилотный комплекс тактической воздушной разведки Ту-143 «Рейс» и его развитие Ту-243 «Рейс-Д».

30 марта ПАО «Туполев» сообщило о завершении работы над бомбардировщиком Ту-95МСМ. Работы проводились с 2018 по 2019 год на производственных площадках «Туполева» и АО «Авиакор-авиационный завод». В начале 2020-го компании начали совместную малую модернизацию следующей партии самолетов.