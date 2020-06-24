Российский флот поставил барьер перед учениями НАТО на Черном море

Корабли США проводят в Черном море учения, однако между ними и Крымом российские военные установили закрытые зоны. Также в нейтральных водах Черного моря по-прежнему дежурит буксир Черноморского флота «Сергей Балк».

В Южном военном округе предупреждали, что будут контролировать на возможные нештатные ситуации действия американских кораблей.

Пять кораблей НАТО во главе с эсминцем Porter и патрульный противолодочный самолет-разведчик P-8 Poseidon провели учения в Черном море. В сообщении 6-го флота США говорится, что корабли занимались тактическим маневрированием и отрабатывали сценарии противовоздушной обороны.

От Болгарии участвовал корвет BGS Reshitelni, от Румынии - фрегат ROS Regina Maria, от Турции - корвет TCG Kinaliada (F-514).

США представляли эсминец USS Porter и десантный корабль-док USS Oak Hill. Они зашли в Черное море 18-19 июня. Эсминец USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк», известен тем, что в апреле 2017 года участвовал в ударе по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат».

Портал Eadaily отмечает, что в НАТО заявили, что американские корабли не будут из-за карантина заходить в порты стран-союзников.