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Российский флот поставил барьер перед учениями НАТО на Черном море

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Источник изображения: vpk-news.ru

Корабли США проводят в Черном море учения, однако между ними и Крымом российские военные установили закрытые зоны. Также в нейтральных водах Черного моря по-прежнему дежурит буксир Черноморского флота «Сергей Балк».

В Южном военном округе предупреждали, что будут контролировать на возможные нештатные ситуации действия американских кораблей.

Пять кораблей НАТО во главе с эсминцем Porter и патрульный противолодочный самолет-разведчик P-8 Poseidon провели учения в Черном море. В сообщении 6-го флота США говорится, что корабли занимались тактическим маневрированием и отрабатывали сценарии противовоздушной обороны. 

От Болгарии участвовал корвет BGS Reshitelni, от Румынии - фрегат ROS Regina Maria, от Турции - корвет TCG Kinaliada (F-514).

США представляли эсминец USS Porter и десантный корабль-док USS Oak Hill. Они зашли в Черное море 18-19 июня. Эсминец USS Porter, вооруженный крылатыми ракетами большой дальности «Томагавк», известен тем, что в апреле 2017 года участвовал в ударе по сирийской авиабазе «Эш-Шайрат». 

Портал Eadaily отмечает, что в НАТО заявили, что американские корабли не будут из-за карантина заходить в порты стран-союзников.

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