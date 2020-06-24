В России создали образцы парашютной системы космического корабля "Орел"

Луна виднеется в небе рядом с куполом парашюта, на котором спускают капсулу космического корабля «Союз», 16 сентября 2011 года, Казахстан. Внутри капсулы находятся два российских космонавта и астронавт НАСА, возвращающиеся на Землю после пребывания на борту МКС.

ЦАМТО, 23 июня. Опытные образцы парашютной системы для космического корабля "Орел" созданы и проходят испытания, сообщи в интервью "РИА Новости" советник генерального директора холдинга "Технодинамика" (входит в Ростех) Сергей Хурсевич.

"Например, по парашютной системе для корабля "Орел" опытно-конструкторская работа будет окончательно завершена, когда завершатся испытания в составе объекта. Сейчас эта система на очень высокой стадии готовности, есть опытные образцы, мы их испытываем, но в конечном объекте они еще не применялись. Мы находимся в графике", – сказал С.Хурсевич.

Как напоминает агентство, разработка нового российского космического корабля "Орел" (ранее назывался "Федерация") для полетов к Луне ведется с 2009 года. Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет наметили на 2018 год. Однако затем планы поменялись.

Сейчас первый испытательный запуск корабля "Орел" сдвинут на 2023 год на ракете "Ангара-А5" с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году – пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на "Ангаре", а в 2028 году – первый старт на ракете сверхтяжелого класса "Енисей". Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м – высадка российских космонавтов на ее поверхность.

Как сообщалось, РКК "Энергия" ведет изготовление двух первых экземпляров корабля "Орел": первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на "Ангаре-А5" в 2023 году и "Енисее" в 2028 году, а второй – полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации, передает "РИА Новости".