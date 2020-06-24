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Вопросы эксплуатации перспективных средств связи рассмотрят на форуме "Армия-2020"

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Военные связисты. Архивное фото
Военные связисты.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

ЦАМТО, 23 июня. Вопросы эксплуатации перспективных средств связи рассмотрят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020", сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Специалисты органов военного управления, научно-исследовательских организаций, высших учебных заведений, предприятий промышленности и бизнес-сообщества за круглым столом обсудят основные направления развития и совершенствования эксплуатационного обслуживания, а также особенности организации технической поддержки перспективных систем и средств связи.

Ожидается, что в ходе дискуссии будут подготовлены предложения по применению существующих и перспективных технологий диагностики и контроля средств связи в интересах обороны и безопасности государства, а также определены механизмы межведомственного взаимодействия при решении вопросов развития и совершенствования системы технического обслуживания и ремонта средств связи Вооруженных Сил Российской Федерации.

Организаторами мероприятия выступают Главное управление связи Вооруженных Сил Российской Федерации и ФГБУ "16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт" Минобороны России.

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