Показано схематическое сравнение танка Т-14 «Армата» с «Меркавой», «Абрамсом» и другими танками

Источник изображения: Твиттер/MihajlovicMike

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Это фразу «технари» изменяют на вариант "Лучше один раз увидеть график или схему, чем сто раз посмотреть на цифры". Судя по всему, именно такой подход решили реализовать в сети те, кто представил схематичный вид визуального сравнения танков, создаваемых в различных странах мира.

В Твиттер-аккаунте канадского инженера из Торонто Майкла Михайловича появилась серия изображений, где он визуализирует сравнительные характеристики (в плане размеров) таких танков как российский Т-14 «Армата», израильский «Меркава», американский «Абрамс», французский «Леклерк», немецкий «Леопард 2», китайский Type-99 и украинский Т-84БМ «Оплот».

Такая визуализация показывает, что Т-14 "Армата" больше по длине корпуса каждого из танков, с которыми проводится это сравнение.

Источник изображения: Твиттер/MihajlovicMike

Источник изображения: Твиттер/MihajlovicMike

Если говорить о конкретных цифрах, то длина корпуса российского танка нового поколения Т-14 "Армата" составляет 8732 мм при высоте 2,7 м. Те же показатели у американского M1A2 Abrams - 7925 мм и 2,4 м, у израильского танка "Меркава" - 7450 мм и 2,66 м, у "Оплота" - 7075 мм и 2,28 м, у немецкого "Леопарда 2" - 7700 мм и 2,79 м, для Леклерка - 6880 мм и 2,95 м. Кстати, по длине с пушкой вперёд китайский Type 99 больше российского Т-14 на 12 см. Данные по высоте могут разниться из-за того, что речь может идти об учёте надстроек и определённых вооружений над башней.

Исходя из этих показателей, можно судить о том, насколько они соответствуют представленным выше схемам сравнений бронетехники.