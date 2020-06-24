Экс-советник в Госдепе США: Трамп должен прекратить толкать Путина в объятия Китая

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Трамп должен осознать, что главный противник США – это не Россия, а Китай. Поэтому продолжать и дальше давить на Москву санкциями бессмысленно, тем более, что это в первую очередь выгодно Пекину.

Так в своей статье, опубликованной изданием National Interest, рассуждает Кристиан Уитон, бывший старший советник в Госдепе Соединенных Штатов в годы правления Дж.Буша-младшего и Дональда Трампа.

По мнению Уитона, санкции США против России бессмысленны. Когда их вводили шесть лет назад, целью была реинтеграция Крыма и Донбасса в состав Украины. Но к настоящему времени эти территории не только не начали сближаться с Украиной, но и окончательно от нее отдалились. Не последнюю роль в этом сыграла агрессивная политика Киева.

Помимо этого, санкции больше вредят Америке, чем России, ведь главным выгодоприобретателем оказался Китай, к сближению с которым Москву вынуждает Вашингтон. В Соединенных Штатах это должны осознать и прекратить наносить себе вред.

Путин неоднократно демонстрировал свою позицию. Нетрудно понять его посыл, что разрешение конфликтов и разногласий в любой точке мира легче всего происходит путем диалога между крупнейшими мировыми державами.

Америке давно следует осознать, что ее главным геополитическим конкурентом является Китай. Конечно, Кристиан Уитон не думает, что Россия станет союзником США в борьбе с Пекином, но он надеется, что Москву можно убедить сохранять нейтралитет:

Целью взаимодействия должен быть не обязательно грандиозный прорыв, а просто разумная надежда на то, что у России будет какой-то стимул оставаться нейтральной и не помогать нашим противникам.