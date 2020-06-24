Ювелирную дозаправку Ту-95 сняли на видео из кабины пилота. Пользователей восхитило, как мастерски пристроились друг к другу огромный "Медведь" и заправщик Ил-78.

- Даже на видео видно как далеко от летчика происходит контакт штанги с конусом. И если в тактической авиации конус при дозаправке ходит на расстоянии вытянутой руки и все время норовит дать тебе по башке, то здесь это все где-то далеко, - сказано в описании к видео.

Дозаправка в воздухе - один из основных элементов подготовки летчиков дальней авиации. Осуществлять эту сложнейшую операцию пилотов учат даже при сложных метеоусловиях. Существуют три основные системы дозаправки в воздухе. Это штанга (как на видео с Ту-95), компактная система шланг-конус и метод крыло-крыло.

Майя Бирюкова