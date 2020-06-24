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Военное обозрение

Внешний вид арктических комплексов «Панцирь-СА» обратил на себя внимание на полигоне Алабино

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Источник изображения: Минобороны РФ

В параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне будут задействованы различные средства военной техники. К ним относится и арктическая версия комплекса «Панцирь» - «Панцирь-СА». На днях эти комплексы прошли по полигону Алабино в ходе репетиции парада Победы.

При этом они обратили на себя внимание своим внешним видом - окраской. Обычно «Панцирь-СА», участвующий в парадах (и не только в парадах), имеют особую маскировку в виде серых и чёрных графических элементов на белом фоне. Но в представленном варианте такой маскировки на боевых машинах не было. Комплексы, стоящие на вооружении ВС РФ, были полностью белыми.

В этой связи были высказаны предположения относительно того, почему именно в таком цветовом варианте будут демонстрироваться арктические зенитные системы.

Одно из мнений – после учебно-боевого применения комплексов в северных широтах вариант окраски решили изменить именно на белый (без дополнительных графических элементов). Другое мнение относится к разряду: «Не нужно искать чёрную кошку в чёрной комнате, особенно, если её в ней нет». Речь идёт о том, что те самые, характерные, чёрно-серые элементы будут нанесены позднее (непосредственно перед парадом) – вместе с парадным вариантом оформления в виде красной звезды и георгиевской ленты.

Напомним, что военный парад на Красной площади состоится завтра – 24 июня. В России этот день объявлен нерабочим. В Москву уже начали прибывать иностранные гости (политики), а также участники парада из других стран - военнослужащие. Парад 9 мая был перенесён в связи с эпидемиологической обстановкой. Новая дата связана с парадом победителей 24 июня 1945 года.

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Страны
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Арктика
Издания
Военный Парад
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