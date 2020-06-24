Адмирал оценил способность ВМФ РФ отразить угрозу со стороны Украины

Сил и средств Черноморского флота хватит, чтобы нейтрализовать любую угрозу в регионе, в том числе со стороны Украины, заявил бывший начальник главного штаба ВМФ РФ адмирал Виктор Кравченко.

По его словам, нет необходимости в создании Азовской флотилии в составе ЧФ, о чем говорилось в СМИ на фоне покупки Украиной американских катеров.

«В операционную зону ответственности Черноморского флота входят Черное, Азовское и Средиземное моря. Структура флота сформирована таким образом, чтобы купировать угрозы на любом направлении», — цитирует Кравченко 23 июня «РИА Новости».

Адмирал указал, что безопасность в Азовском море обеспечивается силами военно-морской базы в Новороссийске. Кроме того, в регионе сконцентрированы силы погранслужбы ФСБ.

При этом Кравченко отметил, что неудачная провокация Украины в регионе в 2018 году показала, что у провокаторов нет шансов.

Ранее в июне стало известно, что Киев намерен приобрести 16 американских катеров Mark VI, на вооружении которых находятся две автоматические 25-миллиметровые артустановки Mk 38 Mod 2, а также по шесть пулеметов.

23 июня капитан первого ранга Михаил Ненашев оценил «усиление» ВМС Украины катерами США. По его словам, боевые возможности украинского флота не изменятся, а вот «провокационный потенциал» возрастет.