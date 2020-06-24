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Интерфакс-АВН

Российские разведчики уничтожили диверсионные группы условного противника на учениях в Таджикистане

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Пограничники в Таджикистане
Пограничники в Таджикистане.
Источник изображения: © Sputnik / Амир Исаев

Екатеринбург. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Российские разведчики 201-й военной базы уничтожили диверсионные группы условного противника, пытавшегося проникнуть на российские военные объекты на учениях в Таджикистане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) во вторник.

"В двухдневном учении, которое состоялось на полигоне Ляур, было задействовано около 500 военнослужащих", - говорится в сообщении.

В ходе учения военнослужащие рано утром были подняты по тревоге и с аэродрома Гиссар на вертолетах Ми-8 вылетели в указанный район нахождения "противника". Во время полета экипажи армейской авиации провели воздушную разведку местности и определили его координаты. Выбрав подходящую площадку для приземления, разведчики десантировались из вертолетов и скрытно выдвинулись в район проведения поиска.

"Проведя разведывательно-поисковые мероприятия, военнослужащие застали противника врасплох и уничтожили его из всех видов вооружения. Огневую поддержку с воздуха разведчикам оказали экипажи боевых вертолетов Ми-24", - подчеркивается в сообщении.

Все действия разведывательных групп координировались в соответствии с информацией, полученной от беспилотных летательных аппаратов, сопровождавших наземную часть учения, уточняет пресс-служба ЦВО.

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